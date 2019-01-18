Новая коллекция Dior: вышитая Мона Лиза, трек Daft Punk и траволатор вместо подиума

Сначала новый креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс удивляет гостей показа цветочной скульптурой художника KAWS, затем привозит на локацию в Токио 12-метрового робота от Хадзимэ Сораямы, а после, как на сегодняшнем шоу французской марки, совсем отказывается от сет-дизайна. Голые стены, приглушенный свет, трек Daft Punk и траволатор вместо подиума (по которому не ходят, а едут парни-модели!) — все, что нужно, чтобы мы пришли в восторг.

Но самое главное, конечно же, вещи — Saddle Bag в виде нагрудной сумки, кожаные перчатки, натянутые до плеч, и леопардовые сумки, сделанные из меха. Все они стилизовали архитектурные образы, инспирированные японским костюмом, экипировкой космонавтов и современным искусством: приталенные пиджаки с имитацией поясов оби, костюмы в полоску с футуристичными перчатками и разноцветные свитеры, надетые на кожаные штаны.

Закрыла шоу расшитая бисером рубашка с портретом Мона Лизы, придуманная американским художником Раймондом Петтибоном. На ее создание было потрачено 1600 часов кропотливого ручного труда 12 работников из команды Кима Джонса. Будет ли продаваться вещь или достанется лишь счастливчикам, которые выйдут в ней на красную дорожку «Оскара», узнаем в конце февраля, а пока составляем виш-лист из других (не менее классных!) вещей с показа.