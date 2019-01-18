Новая коллекция Dries Van Noten: трикотажные костюмы, шарфы с тай-дай эффектом и мужские брюки-юбки

Бельгийский дизайнер Дрис ван Нотен показал мужскую коллекцию сезона осень-зима 2019/20 — со строгими костюмами, разбавленными дутыми шарфами, бланковыми джемперами, заправленными в брюки с тай-дай эффектом, драповыми пальто, перетянутыми поясными сумками, и «рабочими» комбинезонами, сделанными из эко-кожи.

В каждом из 57 образов было что-то от мужчин-знаменитостей, которыми восхищается Дрис: широкие брюки Дэвида Боуи, оранжево-фиолетовый принт Дэвида Хокни, узорчатые рубашки Джимми Хендрикса, укороченные штаны Джона Леннона и приталенные пиджаки Энди Уорхола. Настолько четкие, спокойные и ненавязчивые оммажи возможно только у бельгийского дизайнера: пока коллеги дают прямые цитаты из биографий Майкла Джексона и Херба Ритца, Dries Van Noten лишь намекает на присутствие в мудборде того или иного героя.

Главные хайлайты коллекции, сделанные с присущим Дрису перфекционизмом, — шарфы с орнаментом, способные украсить даже простой черный лук, кожаные рубашки, которые нужно носить с сумкой такой же фактуры, трикотажные брюки, которые станут идеальным вариантом для офиса, и плащи с гипно-эффектом, которым не страшны даже паранормальные петербургские дожди. Ждем в магазинах!