«Предупреждение: то, что вы увидите, встревожит вас. Даже шокирует. Это темная сторона человечества, которую блокируют цензоры. Но мы ее покажем. На ваш страх и риск», — именно с этой надписи на бадлоне, явно отсылающем к стилю Стива Джобса, началось новое шоу Vetements, прошедшее вчера вечером в Национальном музее естественной истории в Париже. Его Демна Гвасалия, традиционно смешавший мужские и женские образы, посвятил даркнету — анонимной сети, предоставляющей передачу данных в зашифрованном виде.

«Наше вдохновение идет из интернета, именно так мы работаем, — объясняет креативный директор Vetements. — Но мы видим лишь 20 процентов того, что происходит в социальных сетях — на самом деле, в них продают оружие, наркотики и даже людей. Это сумасшедшие, страшные вещи, которые вытворяют люди при полной анонимности. В интернете у них нет личности, а значит, есть свобода». Отсюда в коллекции худи с фальшивым знаком Интерпола, рубашки с перевернутым символом анархии, надпись «Сделано в Европе» на штанах, как в американской тюрьме, и кофты, дублирующие сет-дизайн показа с чучелами животных.

Большинство моделей на показе Vetements были одеты, как бунтующие подростки — в джинсы-трубы, платья на рубашки, гольфы с кроссовками и футбольные шарфы с бейсболками. На некоторых из них были балаклавы — отсылка к протестам, которые за последние месяцы захватили Париж. «Я понимаю, почему люди несчастны. Я понимаю, почему они бунтуют. Разрыв между богатыми и бедными — общемировая проблема, это и есть третья мировая война».