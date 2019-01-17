Новая коллекция Artem Shumov: асимметричные рубашки, удлиненные пальто и много вещей в стиле athleisure

«Эта коллекция — о футболе, спортивных играх на заднем дворе, и это легко может быть двор в Шанхае или в Москве», — рассказывает дизайнер. Несколько лет назад — после победы в конкурсе «Новые имена в моде-2013», стажировки у Татьяны Парфеновой и Вики Газинской и участия в Aurora и Mercedes-Benz Fashion Week Russia — он переехал в Китай для преподавания в Istituto Marangoni. Постоянные перелеты (и активный образ жизни в целом) сказался на коллекциях Шумова — теперь в них много легких, немнущихся, минималистичных вещей, которые легко комбинируются друг с другом. Проверить это и купить одежду от Artem Shumov можно в московской «Секции» и петербургском JNBY: ценовой диапазон весенне-летней коллекции: от 5000 до 25 000 рублей.