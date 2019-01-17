Новая коллекция Louis Vuitton: брюки-карго, перчатки Майкла Джексона и плиссированные юбки для парней

Новый креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло может спать спокойно: продажи его первой коллекции для бренда побили рекорд даже самой обсуждаемой коллаборации последних пяти лет — с маркой Supreme. То есть все, что бы ни сделал американский дизайнер, будут сметать с полок не только хайпбисты, миллениалы и фанаты его собственного лейбла Off-White, но и преданные поклонники французского модного дома, для которых Вирджил приготовил новую порцию футуристичных, многослойных и переливающихся в свете софитов вещей.

За основу мудборда, как и для показов Off-White, Абло взял стиль знаменитости — на этот раз Майкла Джексона. Текстильные ордена, укороченные куртки, инкрустированные стразами перчатки и юбки с американским флагом, отсылающие к выступлению «United We Stand» в 2001 году, — почти в каждом образе осенне-зимнего шоу Louis Vuitton было что-то от короля мировой поп-сцены. Но большинство вещей — например, рубашки с погонами, жилеты с нагрудными карманами, прозрачные сумки с монограммой и пронумерованные сундуки — повторили дебютную коллекцию Вирджила Абло — на случай, если вы не успели купить то, что давно хотели.

В целом дизайнер сделал подборку образов, передающих дух городского стиля нулевых годов: квадратные силуэты, яркие принты, гипертрофированные штаны-карго и даже кроссовки с поднятым «язычком». Носить их стоит все же отдельно друг от друга (кроссовки — с принтованными брюками-дудочками, а карго — с металлизированным плащом), иначе #10yearschallenge превратится в суровую (не модную!) реальность.