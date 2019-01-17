Новая коллекция Raf Simons: шляпы-каски, пояса-колготки и яркие перфекционистские пальто

«Я не хочу источать негатив. Мне интересно делать что-то абстрактное, красивое, элегантное, гордое и утонченное, не теряя при этом символы бренда — молодое поколение и мрачные фильмы», — рассказывает Раф Симонс, показавший первую коллекцию одноименного бренда после объявления о его уходе из дома Calvin Klein . Несмотря на отстраненные и безобидные комментарии, в одном из его луков на прошедшем в Париже показе была выбита фраза «Сжигая дом» — и кажется, именно она по-настоящему символизирует то, что прямо сейчас происходит в душе и творчестве бельгийского дизайнера.

Так или иначе, Раф продолжает делать гениальную мужскую одежду, обходясь без отсылок к Энди Уорхолу, американской классики и поп-корна с хоррором. Удлиненные бушлаты, разноцветные пальто, нюдовые брюки-дудочки, бланковые свитеры с фотонашивками и стайлинг поясами-колготками, брошами-бабочками и шляпами-грибочками — именно так мы хотим видеть героев стритстайла на Pitti Uomo (и может быть, когда-нибудь в России!). Ту же одежду — архитектурную, минималистичную и перфекционистски-красивую — могут носить и девушки, которые будут скучать по женской одежде Рафа Симонса в Calvin Klein не меньше, чем по «селиновским» работам Фиби Файло.