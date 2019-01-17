Новая коллекция Valentino: летающие тарелки, портреты Бетховена и биркенштоки, надетые на носки

Бренд Valentino презентовал новую мужскую коллекцию сезона осень-зима 2019/20, а с ней — две коллаборации: с брендом Undercover и Birkenstock. С дизайнером первого — Джуном Такахаши — Пьерпаоло Пиччоли познакомился в Токио, решив сделать модно-социальный эксперимент: сай-фай принты в виде космических кораблей и НЛО, замешанных с портретами Эдгара По и Бетховена, появились и на шоу Valentino, и на шоу Undercover, которые проходили практически в одно время. «Для меня Valentino – кутюрный дом моды, но чтобы быть актуальным сегодня (и всегда), он должен быть более открыт к новым идеям и возможностям», — объясняет Пьерпаоло.

Идея сотрудничества с Birkenstock возникла у креативного директора Valentino после размышлений об итальянском тейлоринге 80-х годов: по признанию Пиччоли, он смотрел на фотографии Херба Ритца в расслабленном костюме итальянской марки и думал, как бы интегрировать в него спортивный элемент. В отличие от Клэр Уэйт Келлер, показавшей новую коллекцию для Givenchy с целью «убрать шум» из современной мужской одежды, Пьерпаоло не собирается отказываться от удобной обуви и худи с капюшонами. «Биркенштоки универсальны: у них нет ни пола, ни статуса, — рассказывает дизайнер. — Но как же носить их зимой? Ха! Конечно же, с носками!».