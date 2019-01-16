Клэр Уэйт Келлер показала свою первую мужскую коллекцию для Givenchy — и она классная!

Креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер показала свою первую полноценную мужскую коллекцию за полтора года работы в бренде. «Я добавляла пару луков для парней в кутюрные показы, и для меня (как и для модного дома) было сюрпризом, что они вызвали реальный спрос на menswear-рынке», — рассказывает дизайнер, которая за последнее время одела принца Гарри, Рами Малека и Эзру Миллера.

В коллекции сезона осень-зима 2019/20 она решила отказаться от спортивной одежды, которая то и дело появляется у ее коллег, сделав интеллигентные, строгие, роскошные и женственные наряды. Это приталенный пиджак, замешанный с лакированными штанами, драповое пальто, стилизованное поясной сумкой, и розовый пуховик, надетый вместе с рубашкой с воротником-стойкой. А еще — гипертрофированно-длинные брюки с завышенной талией, которые Клэр впервые увидела на ребятах недалеко от штаб-квартиры Givenchy: «С этим поколением определенно что-то происходит!»

Практически во всех луках из показанной коллекции Клэр Уэйт Келлер повторяет мотивы из последнего кампейна бренда «Я — твое зеркало»: неважно, на женщине или на мужчине сидит тот или иной пиджак — главное, чтобы он был удобным, качественным и красивым. И действительно, пайетки на пиджаке, претендующем на звание свадебного, и переливы на брюках, которые точно будут распроданы сразу после старта продажи, хочется рассматривать больше и дольше — как настоящие предметы искусства. «Уличная одежда — это огромный скачок, сейчас она очень актуальна, — делится Уэйт Келлер. — Но в то же время, как креативная сила, мы должны двигать моду дальше вперед — важно, чтобы ее видение изменилось. Свое предназначение я вижу в том, чтобы убрать шум из мужских вещей, и это действительно захватывающая работа!»