Новая коллекция Off-White: дутые брюки, дождевики с граффити и куртки, в которых поместятся сразу три человека

В Европе продолжаются Недели мужской моды сезона осень-зима 2019/20: одним из первых парижских показов стало шоу бренда Off-White, сет-дизайн для которого (с кустами, камнями и конструктивистским недостроем) придумала итальянская арт-группа Alterazioni Video. По импровизированному подиуму ходили модели в футбольных шлемах, ковбойских сапогах и строительных поясах, традиционно стилизовавших широкие брюки, оверсайзовые свитеры и бланковые рубашки.

В целом при просмотре показа Вирджило Абло возникала аллюзия на шоу Balenciaga в Булонском лесу: те же гипертрофированные пиджаки, в которых отцы выходят на детские площадки, «уродливые» кроссовки, которые продолжают быть трендом даже в 2019 году, асимметричные сорочки, заправленные в джинсы на резинке, и пуховики из инстаграма @itsmaysmemes, на этот раз сшитые с нагрудными сумками.

Среди вещей, которые точно будут в маст-листе у хайпбистов: шарфы с внемременной надписью Off, объемные куртки кислотного цвета, флисовые бадлоны с вместительными карманами и черные джинсы, расписанные граффитчиками. Для Петербурга же совершенно бесценными (обязательными!) релизами станут пуховики-коконы и дутые брюки, но и такие мы уже видели — у итальянцев из Ermenegildo Zegna.