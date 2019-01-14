Babushka Gang: Gucci выпустили капюшоны, стилизованные под бабушкины платки

Gucci выпустили серию капюшонов с «бабушкиными» узорами, которые стали откликом на перфомансы американского рэпера A$AP Rocky. В ноябре он вышел на ковровую дорожку лос-анджелесской премии LACMA Art + Film Gala в цветочном платке, повязанном под подбородком и дополненном огромными очками, парчовым тренчем и обувью под названием «бабуши», а на днях выпустил трек «Babushka» и призвал всех одеваться в ретро-стиле.

Чтобы фанатам рэпера, который в своем Instagram-аккаунте уже переименовался в Babushka Boi, было проще следовать заданному тренду, на сайте Gucci и у онлайн-ритейлера Farfetch появились капюшоны с цветочными принтами и завязками. Розовый, оранжевый, желтый и брендированный варианты, которые сочетаются как с дутым пуховиком, так и с вечерним платьем, можно купить уже сейчас по цене в 390 долларов.