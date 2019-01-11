Calvin Klein изменят название бренда

После ухода креативного директора Рафа Симонса, о котором было объявлено в конце прошлого года , Calvin Klein решили провести тотальный ребрендинг: их ждет не только поиск нового дизайнера, но и сокращение штата, закрытие флагманского магазина на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке и перезапуск подиумной линейки 205W39NYC под новым названием.

Напомним, название 205W39NYC, повторяющее нью-йоркский адрес штаб-квартиры марки, появилось по задумке Рафа Симонса. В ее рамках дизайнер выпускал подиумные коллекции, посвященные творчеству Энди Уорхола, индустриальной Америке и фильму «Челюсти». В августе 2018 года в Петербурге открылся специальный корнер линейки — с вязаными балаклавами, мультяшными свитерами и ковбойскими сапогами с металлическим мысом. Будет ли он трансформироваться вслед за названием, пока неизвестно.