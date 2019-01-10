Нелли Недре создала коллекцию вместе с детьми — деньги от ее продажи пойдут на помощь бездомным животным
Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре выпустила капсульную коллекцию одежды вместе с детьми из Школы навыков «ОМ». В ней обучают детей в различных творческих направлениях — будь то анимация, архитектура, программирование, видео-блогинг и дизайн одежды. Худи, свитшоты, футболки, платье и комбинезон, украшенные надписями «Ты можешь» и «Ты мой лучший друг», ребята в возрасте от 9 до 13 лет сделали сами — команда NNedre помогла лишь в их реализации.
Капсульная коллекция уже продается во флагманском магазине NNedre в Басковом переулке, 29. Футболка стоит 2000 рублей, свитшоты от 4500 до 5500 рублей, платье — 6500 рублей, а комбинезон — 7800 рублей. Все вырученные деньги будут перечислены в фонд «Особый друг», который помогает бездомным, травмированным и больным животным.
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