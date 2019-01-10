Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре выпустила капсульную коллекцию одежды вместе с детьми из Школы навыков «ОМ». В ней обучают детей в различных творческих направлениях — будь то анимация, архитектура, программирование, видео-блогинг и дизайн одежды. Худи, свитшоты, футболки, платье и комбинезон, украшенные надписями «Ты можешь» и «Ты мой лучший друг», ребята в возрасте от 9 до 13 лет сделали сами — команда NNedre помогла лишь в их реализации.