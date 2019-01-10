Покупка недели: поло Bertolo с изображением Ростральных колонн, Алых парусов и Исаакиевского собора

Одним из подарков к 30-летию сети бутиков Babochka, которое ее владелица Хатуля Авсаджанашвили отпраздновала открытием исторической комнаты, вечеринкой со Стеллой Маккартни и выставкой редких нарядов в Эрмитаже, стала «петербургская» коллекция итальянского бренда Bertolo. Один из лучших производителей кашемировой одежды с 50-летней историей выпустил поло и свитшот с изображением Ростральных колонн, Дворцового моста, Алых Парусов и Исаакиевского собора. Все они украшены символом петербургских бутиков — бабочкой, а также годом основания компании — 1988.