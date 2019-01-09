«Спасательная» сумка, психоделическая куртка, казаки с триколором и еще 14 главных покупок января

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая считает, что январские маст-хэвы — это шелковое белье, бархатные комбинезоны и книги, чтобы весь холодный месяц не выходить из дома!

Ковбойские сапоги в цветах российского флага из обновленного бутика Fendi (со всеми коллекциями!) носим с национальной гордостью и мини-комбинезонами — как на подиуме. (Fendi)

Строго говоря, именно Коко Шанель придумала круизные коллекции — в 1919 году на нормандском курорте Довиль открылся ее первый бутик с одеждой для состоятельных отдыхающих и любителей яхтенных выходов в Средиземное море. И этот сезон мог бы легко вписаться в его ассортимент — широкие брюки как у моряков, полосатые фантазии на тему тельняшек, пастельные и ультрамариновые цвета, твид, шотландский кашемир с фабрики Barrie и, конечно, жемчуга и аксессуары на тему получились такими же беззаботными, как сама идея лета. (Chanel)

Что будет, если поженить деликатную дубленку с рокерской косухой? Правильно, новая модель от Gerard Darel! Замшевую куртку из овчины с культовой молнией по косой песочного цвета мы прописываем на всю зиму. (Gerard Darel)

У дизайнера марки To Be Woman Аси Мальберштейн мы нашли шелковые халаты со страусиными перьями, чокеры с агатом, полупрозрачные боди и новую коллекцию домашней обуви. Теперь мы отказываемся покидать пределы квартиры. (tobewoman.shop)

В пуховик — убертренд зимы — у Laurèl изобретательно превратили даже шарф. Целая гамма цветов, от алого до льдисто-голубого, превращает его в доминирующий аксессуар лука, особенно круто оттеняющий любимые горожанами серый и черный. (Laurèl)

Для принта круизной модели Dior Book Tote Мария Грация Кьюри переосмыслила ткань туаль-де-жуи, украшавшую стены первого бутика Кристиана Диора на авеню Монтень. Упитанных пастушек и овечек сменили хищники и обитатели джунглей, на вышивку которых для одной только сумки у мастеров дома уходит около сорока двух часов работы. (Dior)

Тренд на интенсивный цветочный принт, напоминающий гобеленовую ткань, подхватили в Weill: пальто, усыпанное лепестками, мы будем носить по-парижски — на голое тело. (Weill)

В лукбуке капсульной новогодней коллекции JM Studio Юля Матвиенко, дизайнер марки, снялась сама. Расшитые серебром бархатные комбинезоны, мини-платья и асимметричные подолы со шлейфом напоминают о силуэтах Saint Laurent и Balmain, а мерцают по-петербургски деликатно. (JM Studio)

Объединение Италии — это не только Рисорджименто, с 1954 года этому благородному делу служит болонская мастерская La Perla Maison. Судите сами: самые тонкие шелка для сорочек и пижам для нее поставляют исключительно с фабрики на озере Комо, а кружева вручную плетут в маленьких семейных флорентийских боттегах. Затем все это соединяется: кружево вручную пришивают к шелку так, чтобы он свободно скользил по телу, а все лишнее отрезают ножницами, оставляя на просвет кромку прозрачной вуали из фатина. И брависсимо, белье от-кутюр готово! (La Perla)

Фаррелл Уильямс придумал для Adidas Originals разноцветные кроссовки Solarhu Nmd — детали в виде узелков-нашивок и насыщенные оттенки он позаимствовал у традиционных вышивок народов Восточной Африки. В новом паке Inspire на текстильном верхе Primeknit вышиты китайские иероглифы «Вдохновляй» и «Поддерживай». Дружба народов! (nevsky152)

В лимитированной линии Party Collection от Calzedonia колготки усыпаны мерцающими стразами или вовсе сделаны из блестящей лайкры. А все для того, чтобы от ваших ног невозможно было отвести глаза. (Calzedonia, ТРЦ «Галерея»)

Серьги с рисунком Monogram из круизной коллекции Louis Vuitton лично нам напоминают глазированное шоколадом печенье, которое кто-то попробовал надкусить. Руки прочь! (Louis Vuitton)

Часы-бестселлер Runway от MICHAEL KORS стали разумными! Теперь в них установлена операционная система Google, которая и заплатит, и сосчитает все шаги, и напомнит о встрече, и проиграет любимые треки. Да, с теми, у кого Android, все это тоже совместимо! (Michael Kors, ТРЦ «Галерея»)

Ар-брют — это не новый вид игристого, а художественный термин из 1950-х, предложенный скульптором Жаном Дюбюффе для обозначения маргинального искусства. Грубые принты вдохновили Дриса Ван Нотена на психоделическую коллекцию, которую мы будемносить и разглядывать. (DayNight)

Все помнят стихотворение «Три очень милых феечки сидели на скамеечке...»? Так вот, круизная коллекция от Вероники Этро в некотором роде его отлично иллюстрирует. Летящие силуэты и сказочные принты как из гардероба подруги Питера Пэна феи Динь-Динь, сумки с узорами пейсли, превращенными в коллажи, и предельная декоративность — все это абсолютно в набирающем темп тренде новых «за тридцать»: тех, кто вырос, но отказывается взрослеть. (Etro)