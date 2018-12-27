Как же достало! 7 вещей и трендов, которые стоит оставить в 2018 году

«Собака.ru» расспросила своих читателей о том, какие вещи раздражали их на подиумах и на окружающих в 2018 году. Мини-юбки с блестками, плюшевые шубы с леопардом и другие предметы гардероба, которые мы точно не возьмем в ближайшее будущее.

Tom Ford

Dries Van Noten

Alberta Ferretti

Глиттер От хайпа до антитренда один сезон — так можно сказать о вещах с блестками, которые еще недавно были в маст-листе у модников. Постепенно от переливающихся платьев, пиджаков, сумок и ботильонов (иногда в одном луке!) стало рябеть в глазах сильнее, чем от колготок телесного цвета и футболок с феминистскими лозунгами. Их мы сожгли на бенгальском огне в прошлом году — самое время отказаться и от глиттера. Если очень хочется блестящего элемента, купите серебряную моносерьгу или клипсу с рассыпными стразами: вкупе с костюмом на голое тело или минималистичной комбинацией из шелка они сыграют эффективнее мимикрии под Светлану Лободу и Филиппа Киркорова.

MSGM

Michael Kors

Tom Tailor Denim

Vince

Плюшевые шубы «Шуба в каждый дом»: именно такой слоган влечет глобальный тренд на осознанное потребление. Сегодня пальто из искусственного меха котируется лучше соболей, норок и песцов: стоит дешевле, выглядит не хуже, да еще и появляется на Рианне, Кендалл Дженнер и Белле Хадид. Но этот парад чебурашек должен когда-нибудь кончиться: давайте одеваться экологично и тепло при помощи пуховиков и парок. Тем более, что именно они — самые модные вещи сезона: посмотрите на Веронику Хейлбрюннер, Алексу Чанг и героев инстаграма @itsmaysmemes!

Джиджи Хадид

Гвен Стефани

Каролин Вриланд

Худи В уходящем году толстовку, с которой начинает свой бренд каждый второй молодой дизайнер в России, носили не только с джинсами, но и с платьями, мини-юбками, комбинациями и костюмными штанами. Спорить не будем: вещь универсальная, теплая, недорогая и идеально подходящая тем, кто не любит заморачиваться по поводу повседневного лука. Но предалагаем посмотреть в сторону более женственных, провокационных и (самое главное!) качественных вещей: например, кашемировых джемперов, которые выполняют все те же функции и лишены дурацких надписей вроде «Шальная императрица» и «Молодость все простит».

Balenciaga Triple S

Maison Margiela Fusion

Gucci X SEGA

Balenciaga X Crocs

Ugly Shoes «В кроссовках Balenciaga Triple S я чувствую себя настоящим водолазом, но все равно ношу, потому что модно», — рассказывала «Собака.ru» издатель Ника Белоцерковская. В следующем году вся неудобная «уродливая» обувь, в том числе ботинки Gucci X SEGA c подвеской, кроссовки Maison Margiela Fusion с побелкой и кроксы Balenciaga X Crocs на шпильке, должны отправиться на переработку и превратиться в сексуальные лодочки, бархатные мюли и ботильоны в стиле #OldCeline.

Gareth Pugh

Tom Ford

Balenciaga

Леопардовый принт 2018 год побил рекорд: количество женщин в леопарде превысило число самих леопардов. Спасибо Saint Laurent, Tom Ford, Dolce & Gabbana и Balenciaga, пролобировавшим анималистичный принт в ежесезонные тренды и еще большая благодарность Dior, Chanel, Louis Vuitton и Prada, воздержавшимся от массового (дикого!) помешательства. Ведь даже королевы провокационных орнаментов Кортни Лав, Кейт Мосс и Мадонна носили леопардовые шубы, юбки и платья раздельно и только «по праздникам».

UNIQLO

ASOS

Gentle Monster

Le Specs

Узкие очки Комбо прошлой весны — леопардовая шуба, кроссовки Balenciaga Triple S и узкие очки, как у Тринити из фильма «Матрица». А если все это еще и приправлено фуражкой с лакированным козырьком и наушниками с треком Элджея вас можно смело называть ролевой моделью 2018-го. От первых двух вещей практически избавились, осталось спрятать до следующего десятилетия аксессуары: к миссии уже подключились Gucci, Dior и Loewe, прогнозирующие тенденцию на крупные очки-маски — они не только небанально смотрятся, но и скрывают следы недосыпа и избавляют от покупки SPF-кремов.

Prada

Jeremy Scott

Balmain

Кислотные оттенки «Восточный удар» жив на подиумах Balenciaga, Prada и Off-White: бренды пропагандируют носку кислотных колготок, комбинезонов и платьев не только на рейв-вечеринки, но и вообще всегда. Мы не против внедрения в петербургскую серость салатового, оранжевого и ярко-розового цветов, но только через локальные, еле заметные акценты: облачаться в неоновый тотал-лук, который видно с последнего этажа «Лахта-центра», в новом году категорически не стоит.