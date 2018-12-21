Хармони Корин снял лукбук новой pre-fall коллекции Gucci

Бренды продолжают показывать pre-fall коллекции на 2019 год: по просьбе Алессандро Микеле лукбук для Gucci снял режиссер Хармони Корин, известный по фильмам «Детки», «Гуммо» и «Мистер Одиночество». Автор решил показать, как мы будем выглядеть в новогоднюю ночь, наряженные в этнические туники, пин-ап костюмы, оранжевые шубы и платья с блестками, и уплетающие за обе щеки бутерброды со шпортами, ветчиной и икрой.

Стилистика лукбука во многом похожа на рекламные кампании Dolce & Gabbana: модели позируют на итальянских улицах (а именно в археологических парках в Помпеях и Геркулануме), делают селфи с простыми прохожими (и продавцами сувениров) и не строят никаких фэшн-поз (держа в руках, помимо сумок Gucci, поводки от догов в шипованных ошейниках).