Дизайнеры, стилисты и эко-активисты из Петербурга объединились для нового фотопроекта NNedre

Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» дизайнер Нелли Недре представила фотопроект с девушками, которые помогали и вдохновляли NNedre на протяжении пяти лет работы. Это создательница сумок Imakebags Ксения Лапшова, которая трудилась с дизайнером в самом начале своего бизнеса, стилист Соня Шапкина, которая провела самые запоминающиеся съемки марки, идеолог бренда «Самосвет» Катя Смольникова, которая продает косметику в магазине NNedre, основательница проекта Noplasticitsfantastic Олеся Бесперстова, с которой была выпущена совместная коллекция эко-мешочков, и еще 9 героинь, включая саму Нелли. Все они приняли участие в съемке фотографа Анисии Кузьминой, а также записали истории для специального выпуска подкаста «Это Непросто» Ксении Шульц — о дружбе, трудностях, самореализации и пути к своей мечте.

«Во время съемки проекта для меня самой по-новому открылось понятие "женская дружба" и то, как оно влияет на развитие в профессиональной сфере, — рассказывает Нелли. — Если у вас создается рядом прочное женское комьюнити, то двигаться вперед намного легче. Женщины в бизнесе до сих пор являются меньшинством. Им намного сложнее строить карьеру, а тем более личный бизнес. И тут без поддержки никуда! Поэтому мне очень хочется, чтобы этот проект вырос во что-то большое. Чтобы он вдохновил еще больше девушек и женщин не бояться выходить из зоны комфорта, не бояться просить помощи и не пугаться, если что-то не получается. Мне хочется, чтобы этот проект стал еще одним доказательством, что сильные девушки — прекрасны, ранимы и женственны. И для них я создаю бренд NNedre»