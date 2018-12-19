Вышла книга «Перестройка моды» — с редкими (очень стильными!) фото Литвиновой, Агузаровой и Бартенева

автор книги «Перестройка моды» в интервью «Собака.ru»

«К проекту "Хулиганы-80" я подошел уже с архивом из пары тысяч фотографий, аудио, видео и разных артефактов. Сейчас, спустя несколько лет, я — эдакий неофициальный музей-шапито, в который продолжают поступать материалы по субкультурной моде. Но она — не основная линия новой книги: я сосредоточен на феномене крушения империи, индустрии и представлений о моде у широких слоев населения.

Литературы о советской моде мало: это прекрасная книга воспоминаний Ирэн Андреевой, фотоальбом Аллы Щипакиной и "Мода по плану. История моды и моделирования одежды в СССР". Полноценные качественные и доступные исследования тоже отсутствуют: даже самый толковый историк моды Александр Васильев интересуется только "Серебряным веком", русским зарубежьем и героинями ранга Надежды Ламановой. Далее по временному контексту все немногочисленные издания скромно сворачиваются в тему советского быта в целом, ведь с 60-х теория и концепция "социалистического костюма" терпят фиаско и превращаются в откровенно западный эрзац. Нам впервые пришлось быстро пролистать эту историю советской "антимоды", которая противопоставляла себя буржуазной, и соединить ее перестроечной»