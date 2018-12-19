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Вышла книга «Перестройка моды» — с редкими (очень стильными!) фото Литвиновой, Агузаровой и Бартенева

Автор проекта «Хулиганы-80» Миша Бастер выпустил книгу «Перестройка моды» — «единственный в своем роде» фотоальбом, рассказывающий о советских «театрах мод», рок-музыкантах перестроечного андеграунда, иностранных кутюрье и художниках-авангардистах. Материал для книги собирали долго: это 60 интервью с очевидцами эпохи и архивы Тимура Гриба, Глеба Косорукова, Елены Худяковой и Гарика Асса со сканами редкой прессы, материалами Общесоюзного дома моделей одежды, откровенными фотосессиями с Ренатой Литвиновой и редкими снимками Александра Петлюры и Жанны Агузаровой.

Миша Бастер

автор книги «Перестройка моды» в интервью «Собака.ru»

«К проекту "Хулиганы-80" я подошел уже с архивом из пары тысяч фотографий, аудио, видео и разных артефактов. Сейчас, спустя несколько лет, я — эдакий неофициальный музей-шапито, в который продолжают поступать материалы по субкультурной моде. Но она — не основная линия новой книги: я сосредоточен на феномене крушения империи, индустрии и представлений о моде у широких слоев населения.

Литературы о советской моде мало: это прекрасная книга воспоминаний Ирэн Андреевой, фотоальбом Аллы Щипакиной и "Мода по плану. История моды и моделирования одежды в СССР". Полноценные качественные и доступные исследования тоже отсутствуют:  даже самый толковый историк моды Александр Васильев интересуется только "Серебряным веком", русским зарубежьем и героинями ранга Надежды Ламановой. Далее по временному контексту все немногочисленные издания скромно сворачиваются в тему советского быта в целом, ведь с 60-х теория и концепция "социалистического костюма" терпят фиаско и превращаются в откровенно западный эрзац. Нам впервые пришлось быстро пролистать эту историю советской "антимоды", которая противопоставляла себя буржуазной, и соединить ее перестроечной»

Средства на книгу собирали через краудфандинговую платформу, в результате издав 1000 экземпляров по 352 страницы с эксклюзивными фотографиями и текстами. «Перестройку моды» уже можно купить — на ozon.ru или designbook.ru по цене в 3000 рублей: книга придет прямо под новогоднюю елку в течение одного-двух рабочих дней. 

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Комментарии (1)

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  • Александр Васильев 20 дек., 2018
    Дорогой Миша Бастер! Я Вас от души поздравляю с выходом новой книги и очень рад, что Вы упомянули мои труды в Вашем сопроводительном тексте. Осмелюсь поправить Вас- еще в 2004 году вышла моя книга - бестселлер в издательстве "Слово" - "150 лет русской моды в фотографии", в которой половина текста как раз посвящена советской моде с 1917 года до 2000. Также очень рекомендую мой многосерийный документальный фильм "Дуновение века - 2" , канал Культура. в котором как раз только и речь, что о советской моде. Он есть ан Youtube! Конечно, это вовсе не умаляет ценности Вашей новой публикации, которая нужна всем, кто интересуется модой!

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