Вышла книга «Перестройка моды» — с редкими (очень стильными!) фото Литвиновой, Агузаровой и Бартенева
Автор проекта «Хулиганы-80» Миша Бастер выпустил книгу «Перестройка моды» — «единственный в своем роде» фотоальбом, рассказывающий о советских «театрах мод», рок-музыкантах перестроечного андеграунда, иностранных кутюрье и художниках-авангардистах. Материал для книги собирали долго: это 60 интервью с очевидцами эпохи и архивы Тимура Гриба, Глеба Косорукова, Елены Худяковой и Гарика Асса со сканами редкой прессы, материалами Общесоюзного дома моделей одежды, откровенными фотосессиями с Ренатой Литвиновой и редкими снимками Александра Петлюры и Жанны Агузаровой.
Миша Бастер
автор книги «Перестройка моды» в интервью «Собака.ru»
«К проекту "Хулиганы-80" я подошел уже с архивом из пары тысяч фотографий, аудио, видео и разных артефактов. Сейчас, спустя несколько лет, я — эдакий неофициальный музей-шапито, в который продолжают поступать материалы по субкультурной моде. Но она — не основная линия новой книги: я сосредоточен на феномене крушения империи, индустрии и представлений о моде у широких слоев населения.
Литературы о советской моде мало: это прекрасная книга воспоминаний Ирэн Андреевой, фотоальбом Аллы Щипакиной и "Мода по плану. История моды и моделирования одежды в СССР". Полноценные качественные и доступные исследования тоже отсутствуют: даже самый толковый историк моды Александр Васильев интересуется только "Серебряным веком", русским зарубежьем и героинями ранга Надежды Ламановой. Далее по временному контексту все немногочисленные издания скромно сворачиваются в тему советского быта в целом, ведь с 60-х теория и концепция "социалистического костюма" терпят фиаско и превращаются в откровенно западный эрзац. Нам впервые пришлось быстро пролистать эту историю советской "антимоды", которая противопоставляла себя буржуазной, и соединить ее перестроечной»
Средства на книгу собирали через краудфандинговую платформу, в результате издав 1000 экземпляров по 352 страницы с эксклюзивными фотографиями и текстами. «Перестройку моды» уже можно купить — на ozon.ru или designbook.ru по цене в 3000 рублей: книга придет прямо под новогоднюю елку в течение одного-двух рабочих дней.
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