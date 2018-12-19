60 бесценных подарков на Новый год, которые понравятся любому

Лучшие презенты на Новый год — вещи из лимитированных коллекций. К счастью, в зимнем ассортименте фэшн и бьюти-брендов их предостаточно: сумка Dior из ткани туаль де жуи, дизайнерская коробка Kiehl’s с миниатюрами средств-бестселлеров или культовый мужской парфюм Boss Bottled, перезапущенный в честь своего 20-летия. Каждые 300 рублей с его покупки в сети парфюмерно-косметических магазинов «Л’Этуаль» пойдут в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского, который с 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Отличный способ сделать подарок не только близкому человеку, но и тому, кому это особенно нужно.