60 бесценных подарков на Новый год, которые понравятся любому
От первой сумки Эди Слимана для Celine до сережек в форме рыбных косточек от Saint Laurent — «Собака.ru» собрала шесть десятков идеальных подарков для тех, кто искушен модой и не ограничен бюджетом.
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Мужской джемпер Gucci, 79 700 рублей (Babochka)
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Браслет Chanel, цена по запросу (Chanel)
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Первая сумка Эди Слимана для Celine, 244 000 рублей (ДЛТ)
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Комбинация Intimissimi, 5499 рублей (Intimissimi)
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Игрушечная карусель Music Box World, 49 999 рублей («Кенгуру»)
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Лимитированная сумка Lady Dior Toile de Jouy, 347 500 рублей (Dior)
Лучшие презенты на Новый год — вещи из лимитированных коллекций. К счастью, в зимнем ассортименте фэшн и бьюти-брендов их предостаточно: сумка Dior из ткани туаль де жуи, дизайнерская коробка Kiehl’s с миниатюрами средств-бестселлеров или культовый мужской парфюм Boss Bottled, перезапущенный в честь своего 20-летия. Каждые 300 рублей с его покупки в сети парфюмерно-косметических магазинов «Л’Этуаль» пойдут в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского, который с 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Отличный способ сделать подарок не только близкому человеку, но и тому, кому это особенно нужно.
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Лимитированная версия мужского аромата Boss Bottled 100 мл, 3224 рублей (Л'Этуаль)
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Книга Миши Бастера «Перестройка моды», 3374 рублей («Подписные издания»)
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Мужской ремень Emporio Armani, 10 100 рублей (Emporio Armani)
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Женская сумка Fendi, 100 900 рублей (Fendi)
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Кольцо Versace, 12 800 рублей (ДЛТ)
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Мужские часы Bvlgari, цена по запросу (Bvlgari)
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Браслет TOUS, 10 950 рублей (TOUS)
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Мужской галстук Etro, 9950 рублей (Etro)
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Сумка A Cold* Wall, 24 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Сумка Marella Three Times Bag, 16 180 рублей (Marella)
Среди других классных парфюмерных релизов — Prada Candy Sugar Pop с ароматом конфеты, Kenzo World в форме всевидящего ока и Mugler Aura в сердцевидной упаковке изумрудного цвета, которая вкупе с лосьоном и молочком для душа продается в недавно открывшемся магазине SEPHORA в ТРЦ «Галерея». Там же можно найти подарочные наборы с уходовыми средствами для мужчин и адвент-календари с подборкой лучших косметических продуктов на месяц. Говоря словами классика, героини нашей декабрьской обложки Аллы Вербер, «мы покупаем здесь все!»
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Портмоне Off-White, 18 000 рублей (nevsky152)
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Кофемашина Lattissima Pro, 29 990 рублей (Nespresso)
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Мюли To Be Woman X «Разгуляев Благонравова», 8900 рублей (tobewoman.shop)
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Мужской свитер Levi's, 5900 рублей (Levi's)
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Сумка Gucci в честь Элтона Джона, 210 000 рублей (ДЛТ)
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Унисекс-куртка Vatnique, 15 000 рублей (@vatniquecouture)
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Косметичка Paul Smith, 18 000 рублей (Paul Smith)
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Унисекс-балаклава Calvin Klein 205W39NYC, 20 900 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)
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Подарочный набор Urban Decay — палетка теней, спрей для закрепления макияжа для всех типов кожи и помада для губ, 5580 рублей (Urban Decay)
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Камера для моментальных фото Fujifilm Instax Wide 300, 6990 рублей («Республика»)
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Кашемировая накидка-плед Dior, 120 000 рублей (Dior)
При неограниченном бюджете можно найти подарок людям абсолютно разных интересов, взглядов и степени модной зависимости. Кофеману покупаем «умную» машину Lattissima Pro от Nespresso, домоседу — шелковую комбинацию «новогоднего» цвета от Intimissimi, путешественнику — набор трэвел-косметичек от петербургского бренда Artskill, а фанату it-сумок — «багет» Prada Sidonie, планшет Louis Vuitton или первую работу Эди Слимана для Celine, с которой уже засветилась Леди Гага.
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Женские часы Bvlgari, цена по запросу (Bvlgari)
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Мужской аромат Calvin Klein Eternity, 6990 рублей (Calvin Klein)
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iPhone XR, от 64 990 рублей (Apple)
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Женские меховые тапочки Louis Vuitton, 116 000 рублей (ru.louisvuitton.com)
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Мужской парфюмерный набор Clinique — одеколон, гель для лица и скраб для тела, 4999 рублей (SEPHORA)
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Женская сумка Fendi, 117 900 рублей (Fendi)
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Мужской кашемировый бадлон UNIQLO, 5999 рублей (UNIQLO)
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Лимитированный новогодний набор от Kiehl's c миниатюрами самых популярных продуктов, 4800 рублей (Kiehl's)
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Сумка Tory Burch, 12 850 рублей (Boscofamily)
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Семейный абонемент в Музей современного искусства «Эрарта» на 4 года, 7200 рублей («Эрарта»)
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Серьги Saint Laurent, 136 000 рублей (ДЛТ)
Тем, кто выбирает подарок по цвету, символу и другим маркерам грядущего года, стоит обратить внимание на сумку с пяточком Tory Burch, которая продается в Boscofamily, и новый iPhone XR, сделанный в главном оттенке 2019-го — коралловом. А любителям практичности советуем идти в UNIQLO, где есть утепленные бадлоны, кальсоны, пуховики и шапки, или универмаг ДЛТ, где можно купить ботинки Jimmy Choo с восьмичасовым подогревом от мобильного телефона. Долгие прогулки по замерзшей Фонтанке обеспечены!
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Сумка Prada, 192 500 рублей (Prada)
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Набор бокалов LSA International, 4890 рублей (DesignBoom)
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Ботинки с подогревом Jimmy Choo, 122 500 рублей (ДЛТ)
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Мужской рюкзак Levi's, 3900 рублей (Levi's)
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Ароматический набор с кристаллами розового кварца MAD et LEN, 10 000 рублей (Very concept store, «Экополис premium»)
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Набор колец Valentino, 45 400 рублей (Babochka)
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Женские ботинки Dr. Martens, 12 200 рублей (Dr. Martens)
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Мужская пижама Calvin Klein, 10 800 рублей (Calvin Klein)
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Набор сувениров Timstor, 4999 рублей («Кенгуру»)
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Мужской парфюм Byredo Eleventh Hour, 18 250 рублей (Au Pont Rouge)
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Набор косметичек Artskill, 9500 рублей (artskill.pro)
Для поклонников «made in Russia» тоже подготовлено немало презентов. Например, шелковая пижама To Be Woman, которая сделает просмотры новогодних советских фильмов еще более уютными, брошь ручной вышивки от Полины Осиповой, которая разнообразит даже самый минималистичный однотонный наряд, и унисекс-куртка от петербургской марки Vatnique, которая в новой коллекции снабжена утеплителем. Одну модель могут носить как девушки, так и парни — учитесь у фэшн-режиссера Галины Головановой, байера Алена Энумбы и создателей Vatnique Алексея Сорокина и Кирилла Ступченко, получивших звание «Собака.ru» «Best Dressed в Петербурге».
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Брошь с россыпью и кристаллами Dice Kayek, 18 400 рублей (Very concept store)
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Подарочный набор Dior Fahrenheit —туалетная вода, спрей и гель для душа, 4599 рублей (SEPHORA)
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Брошь ручной вышивки от Полины Осиповой, 3500 рублей (@tammi_embroidery)
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Варежки Paul Smith, 5150 рублей (Paul Smith)
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Женский аромат Prada Candy Sugar Pop 50 мл, 6850 рублей (Prada)
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Женский ультралегкий жилет UNIQLO, 3999 рублей (UNIQLO)
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Кошелек Kenzo, 19 800 рублей (Au Pont Rouge)
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Женский парфюмерный набор с духами Kenzo World и сумкой, 4899 рублей (SEPHORA)
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Шелковая пижама To Be Woman, 9900 рублей (tobewoman.shop )
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Набор мужских сумок Louis Vuitton, 55 000 рублей (ru.louisvuitton.com)
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Подарочный набор Aura Mugler с парфюмом, лосьоном и молочком для душа, 3799 рублей (SEPHORA)
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