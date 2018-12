60 бесценных подарков на Новый год, которые понравятся любому

Для поклонников «made in Russia» тоже подготовлено немало презентов. Например, шелковая пижама To Be Woman, которая сделает просмотры новогодних советских фильмов еще более уютными, брошь ручной вышивки от Полины Осиповой, которая разнообразит даже самый минималистичный однотонный наряд, и унисекс-куртка от петербургской марки Vatnique, которая в новой коллекции снабжена утеплителем. Одну модель могут носить как девушки, так и парни — учитесь у фэшн-режиссера Галины Головановой, байера Алена Энумбы и создателей Vatnique Алексея Сорокина и Кирилла Ступченко, получивших звание «Собака.ru» «Best Dressed в Петербурге».