«Я покупаю здесь все!»: 10 модных вещей, без которых не обойтись в 2019-м

Очки-маска

После повальной тенденции на узкие очки, как у Тринити из фильма «Матрица» или дальнобойщика из 90-х, дизайнеры перешли в другую крайность. В следующем году героини стритстайла будут позировать фотографам в «масках», которые закрывают половину не выспавшегося лица и избавляют от использования SPF-крема. А если они еще и тонированы, как в весенне-летней коллекции Gucci, их можно использовать в качестве маски для сна — в самолете или в общественном транспорте по пути на работу.