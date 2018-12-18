В корпусе Бенуа открывается выставка эксклюзивных платков и шалей — самых модных аксессуаров 2019-го

Шелковые и парчовые, шерстяные и ситцевые, каргопольские и оренбургские, павловопосадские и супрематистские — палантины и шали с выставки в корпусе Бенуа Русского музея хочется надеть немедленно, как и советуют Versace, Tom Ford и Vetements в новом, 2019 году. На экспозиции, которая включает 600 произведений текстильного искусства 18-21 веков, появятся платки с портретами императоров, советскими лозунгами и древнерусской каллиграфией. Все рисунки — результат кропотливой вышивки, механической печати и ручного ткачества, которыми не могут похвастаться сегодняшние бренды.