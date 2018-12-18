В корпусе Бенуа открывается выставка эксклюзивных платков и шалей — самых модных аксессуаров 2019-го
Шелковые и парчовые, шерстяные и ситцевые, каргопольские и оренбургские, павловопосадские и супрематистские — палантины и шали с выставки в корпусе Бенуа Русского музея хочется надеть немедленно, как и советуют Versace, Tom Ford и Vetements в новом, 2019 году. На экспозиции, которая включает 600 произведений текстильного искусства 18-21 веков, появятся платки с портретами императоров, советскими лозунгами и древнерусской каллиграфией. Все рисунки — результат кропотливой вышивки, механической печати и ручного ткачества, которыми не могут похвастаться сегодняшние бренды.
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Платок «Встреча Трех Императоров в Берлине, неизвестное производство. Россия, 1872 год. Хлопок, механическая печать
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Н.М. Жовтис. Москва, начало 1960-х. Атлас, механическая печать
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Платок в честь 10-летия Советской власти. Москва, Первая ситценабивная фабрика, 1927 год. Сатин, механическая печать
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Платок фестивальный. Ленинград, Фабрика им. В.Слуцкой, 1957 год. Сатин, набивной рисунок
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Шарф. 1830-е. Шерсть, двустороннее ткачество
Выставка откроется 20 декабря и продлится до 11 марта 2019 года. Это едва ли не единственный шанс увидеть значительную часть коллекции Русского музея, который обладает одним из лучших в стране собраний разнообразных платков.
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Шаль. Россия, неизвестное производство, конец XIX - начало ХХ века. Шерсть, шелк, ручная набойка
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Девичий праздничный костюм. Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния, ХIХ век
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О.Федорова, Платок-паутинка. Оренбург, 1959 год. Козий пух, шелк
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Образец ситцевого платка. Иваново, 1920-1930-е годы. Хлопок, механическая печать
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Фата флеровая. Россия, неизвестное производство, XVIII век. Шелк, золотные нити, ручное ткачество
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Ширинка. XVII век. Полотно, шелк, золотные нити, вышивка гладью
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