Uniqlo U показали новую весенне-летнюю коллекцию

Линейка Uniqlo U поступит в продажу в феврале 2019 года. Тренч с технологией Blocktech, которая не допускает проникновение холодного воздуха, будет стоить 9999 рублей, ультралегкая пуховая куртка, которую можно носить под пальто или как самостоятельный предмет гардероба, — 5999 рублей, кашемировый кардиган, который отлично смотрится и на парнях, и на девушках, — 1999 рублей, а ярко-оранжевые брюки, широким штанинам которых позавидовал бы сам Маяковский, — 2999 рублей. Самые недорогие вещи из нового Uniqlo U — это купальники: они поступят в продажу в магазины UNIQLO в апреле.