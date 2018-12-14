Uniqlo U показали новую весенне-летнюю коллекцию
Главный пропагандист культуры базовой одежды UNIQLO показал новую весенне-летнюю коллекцию линейки U — самой популярной в ассортименте бренда. Ее креативный директор Кристоф Лемер продолжает разрабатывать инновационные идеи, принты, ткани и технологии пошива: со времени своего дебюта два года назад основные модели стали легкими, комфортными и непромокаемыми. Кроме пудровых джемперов, поло цвета бургунди, аляповатых гавайских рубашек, джинсовых юбок-карандашей и брюк с защипами идеальной посадки, в новую коллекцию вошли футболки с круглым вырезом в 12 расцветках для мужчин и 13 для женщин, а также отличные льняные рубашки.
Линейка Uniqlo U поступит в продажу в феврале 2019 года. Тренч с технологией Blocktech, которая не допускает проникновение холодного воздуха, будет стоить 9999 рублей, ультралегкая пуховая куртка, которую можно носить под пальто или как самостоятельный предмет гардероба, — 5999 рублей, кашемировый кардиган, который отлично смотрится и на парнях, и на девушках, — 1999 рублей, а ярко-оранжевые брюки, широким штанинам которых позавидовал бы сам Маяковский, — 2999 рублей. Самые недорогие вещи из нового Uniqlo U — это купальники: они поступят в продажу в магазины UNIQLO в апреле.
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