Bottega Veneta показали первую коллекцию под руководством Дэниела Ли — и это новый #OldCeline!
Кто только не пытается делать коллекции в духе Celine времен Фиби Файло: после ухода креативного директора французского бренда ее клиенток, одевающихся в стиле power-dressing, переманивают и Jil Sander, и Joseph, и Ports 1961. Но ни у кого не получается это лучше, чем у ученика дизайнера: сегодня Дэниел Ли, который работал под менторством Фиби Файло над ready-to-wear линейкой Celine, показал первую pre-fall коллекцию для бренда Bottega Veneta. На посту креативного директора итальянской марки он сменил Томаса Майера, который занимал должность 17 лет и оставил модный дом в июне этого года.
Вещи в стиле slim-шик, которые сейчас можно найти лишь в «инстаграме» @oldceline, вспоминающем лучшие работы Фиби Файло для марки, можно будет снова купить в следующем году. Это юбка из стеганой кожи, сделанная в фирменной технике Bottega Veneta «intrecciato», пиджак с круглым вырезом, напоминающий модели прошлого века, сумки гипертрофированных размеров, которые хочется носить каждый день, шелковая блуза оливкового оттенка, перетянутая поясом на резинке, и конструктивистское желтое пальто, которое идеально подходит под серую погоду Петербурга. В 2019 году и проверим!
Бренд Bottega Veneta эксклюзивно представлен в универмаге ДЛТ
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