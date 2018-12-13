Bottega Veneta показали первую коллекцию под руководством Дэниела Ли — и это новый #OldCeline!

Кто только не пытается делать коллекции в духе Celine времен Фиби Файло: после ухода креативного директора французского бренда ее клиенток, одевающихся в стиле power-dressing, переманивают и Jil Sander, и Joseph, и Ports 1961. Но ни у кого не получается это лучше, чем у ученика дизайнера: сегодня Дэниел Ли, который работал под менторством Фиби Файло над ready-to-wear линейкой Celine, показал первую pre-fall коллекцию для бренда Bottega Veneta. На посту креативного директора итальянской марки он сменил Томаса Майера, который занимал должность 17 лет и оставил модный дом в июне этого года.