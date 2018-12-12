Новая коллекция Lena Maksimova: гротескные гравюры 19 века и арт-инсталляции Яёи Кусама

Дизайнер Лена Максимова, открывшая одноименный бренд в Петербурге в 2014 году, переместила производство в Москву, на Красный октябрь. Однако нордический стиль, который Лена пропагандирует еще со времен учебы в Новосибирской архитектурно-художественной академии, сменой геолокации из ее коллекций не выбить. В весенне-летний релиз MUUS — базовой линейки Lena Maksimova — вошли платья, тренчи, блузы, юбки и комбинезоны классических силуэтов, переложенных на минимализм, деконструктивизм и другие философско-художественные категории дизайнера.