Новая коллекция Lena Maksimova: гротескные гравюры 19 века и арт-инсталляции Яёи Кусама
Дизайнер Лена Максимова, открывшая одноименный бренд в Петербурге в 2014 году, переместила производство в Москву, на Красный октябрь. Однако нордический стиль, который Лена пропагандирует еще со времен учебы в Новосибирской архитектурно-художественной академии, сменой геолокации из ее коллекций не выбить. В весенне-летний релиз MUUS — базовой линейки Lena Maksimova — вошли платья, тренчи, блузы, юбки и комбинезоны классических силуэтов, переложенных на минимализм, деконструктивизм и другие философско-художественные категории дизайнера.
«У меня был период активного изучения исторического костюма 18-19 веков, русского костюма и национальных костюмов народов Севера. А сейчас в коллекции можно найти референсы к гротескным гравюрам 19 столетия и арт-инсталляциям современных художников (например, Яёи Кусама)», — рассказывает Лена. Посмотреть, примерить и купить вещи MUUS можно будет в магазине российских дизайнеров 8-store в Петербурге и в пространстве «Секция» в Москве, а также на сайте lenamaksimova.com, где сейчас продаются вещи из прошлых коллекций Lena Maksimova со скидкой.
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