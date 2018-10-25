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Видео: кошки (много кошек!) Грейс Коддингтон в кампейне ее совместной коллекции с Louis Vuitton

В сети появилась видео-кампания совместной коллекции Louis Vuitton и бывшего арт-директора американского Vogue Грейс Коддингтон. На знаковых сумках французского бренда теперь нарисованы кошки легендарного фэшн-эксперта — Пампкин и Бланкет, а также пес дизайнера Николя Гескьера — Леон.

 

 

Коллаборация была впервые представлена в рамках показа круизной коллекции в мае и поступит в продажу вместе с остальными вещами Louis Vuitton в ноябре. Помимо сумок, клатчей и миниатюрных брелоков, в нее вошли пижамы, кеды, шлепанцы и ботинки с изображением домашних питомцев.

 
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