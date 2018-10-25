Видео: кошки (много кошек!) Грейс Коддингтон в кампейне ее совместной коллекции с Louis Vuitton

Коллаборация была впервые представлена в рамках показа круизной коллекции в мае и поступит в продажу вместе с остальными вещами Louis Vuitton в ноябре. Помимо сумок, клатчей и миниатюрных брелоков, в нее вошли пижамы, кеды, шлепанцы и ботинки с изображением домашних питомцев.