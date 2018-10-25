Назван самый популярный модный бренд в мире

Платформа Lyst, которая проводит исследования в мире моды, опубликовала список самых популярных брендов третьего квартала 2018 года, учитывая данные о запросах в Google, рост подписчиков в социальных сетях и покупках пяти миллионов пользователей. Первое место в рейтинге занял Off-White, обогнавший прежних лидеров списка — Gucci и Balenciaga (они заняли второе и третье места соответственно). После следуют Nike, Prada, Versace, Yeezy, Vetements и Fendi, а закрывает отчет о самых популярных мировых марках Valentino.