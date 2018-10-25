Назван самый популярный модный бренд в мире
Платформа Lyst, которая проводит исследования в мире моды, опубликовала список самых популярных брендов третьего квартала 2018 года, учитывая данные о запросах в Google, рост подписчиков в социальных сетях и покупках пяти миллионов пользователей. Первое место в рейтинге занял Off-White, обогнавший прежних лидеров списка — Gucci и Balenciaga (они заняли второе и третье места соответственно). После следуют Nike, Prada, Versace, Yeezy, Vetements и Fendi, а закрывает отчет о самых популярных мировых марках Valentino.
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Вирджил Абло с моделями на показе коллекции Off-White, весна-лето 2019
Как пишет Lyst, на рост популярности Off-White повлияла коллаборация с теннисисткой Сереной Уильямс, релиз капсульной коллекции «For All», сотрудничество Вирджила Абло с IKEA и совместные проекты с SSENSE, Selfridges and TheDoubleF. Gucci же отличился яркими осенне-зимними кампаниями, показом круизной коллекции, продажами Sylvie bag и коллаборацией с идеологом гангста-шика Дэппером Дэном.
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