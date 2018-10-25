Магазин «Перемена» выпустил первую осенне-зимнюю коллекцию одежды — и она классная!

Один из главных дистрибьюторов российских и зарубежных аутдор-брендов в Петербурге — магазин «Перемена» — показал лукбук первой осенне-зимней коллекции, и, кажется, у Нелли Недре появились конкуренты в базовом сегменте. Серые свитеры, широкие брюки, юбки с накладными карманами, штаны из вельвета и шерстяные платья, которые можно сочетать с абсолютно любой одеждой, сняты на фоне такого же минималистичного интерьера — все как мы любим, nordic style! Некоторые вещи не только просты и уютны, но и технологичны — пальто в бордовом, бежевом и сером цветах выдерживают до -25 градусов мороза. Купить их и другую одежду можно в «Перемене» на Новой Голландии и «Мыльной белке» в «Лофт Проекте Этажи» — стоимость коллекции от 2990 до 14 999 рублей.