Магазин «Перемена» выпустил первую осенне-зимнюю коллекцию одежды — и она классная!
Один из главных дистрибьюторов российских и зарубежных аутдор-брендов в Петербурге — магазин «Перемена» — показал лукбук первой осенне-зимней коллекции, и, кажется, у Нелли Недре появились конкуренты в базовом сегменте. Серые свитеры, широкие брюки, юбки с накладными карманами, штаны из вельвета и шерстяные платья, которые можно сочетать с абсолютно любой одеждой, сняты на фоне такого же минималистичного интерьера — все как мы любим, nordic style! Некоторые вещи не только просты и уютны, но и технологичны — пальто в бордовом, бежевом и сером цветах выдерживают до -25 градусов мороза. Купить их и другую одежду можно в «Перемене» на Новой Голландии и «Мыльной белке» в «Лофт Проекте Этажи» — стоимость коллекции от 2990 до 14 999 рублей.
Напомним, магазин «Перемена», открытый в «Бутылке» на Новой Голландии в 2017 году, — проект Марины Колбаковой и Алексея Пушина, которые также владеют «Мыльной белкой», «Отделом» и «Отделом Island». В «Перемене» и «Мыльной белке» представлены женские вещи Cheap Monday, ZDDZ и Stussy, а в «Отделах» — мужская одежда Champion, HUF, The North Face, Thrasher, «Спутник 1985», E404 и «Абсурд».
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