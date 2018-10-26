Катя Федорова, Ольга Михайловская, Оскар Ренкель и еще пять фэшн-экспертов оценивают показы российских брендов

Ольга Михайловская: Рома хороший! В этой коллекции и идея внятная, и вещей красивых много, и стайлинг неплохой. И все так романтически, метамодернистски, что и не попрекнешь уж очень буквальными цитатами из готичных 1990-х. Одна претензия — слишком много разного он слил в одну коллекцию (глаза разбегаются!). Но поскольку дизайнер только начинает свой творческий путь, понятно, что его переполняют чувства.

Катя Федорова: Коллекция перестилизована. Есть ощущение, что дизайнер собрал разные идеи со всего света и попробовал впихнуть их в один показ. Из-за этого неясно, какое у него видение — образы кажутся набором наспех сделанных вещей.

Юра Питенин: Пока это новый для меня дизайнер и, как я понимаю, начинающий. Но мне очень симпатична его коллекция: есть, конечно, ощущение «с миру по нитке», а также инфантильность, чрезмерность и театральность, но в целом это хороший и коммерческий продукт.

Сетмер Асанов: Очень сложная коллекция — я сомневаюсь в ее коммерческом успехе и востребованности такого стиля, поэтому, как байер, не стал бы рисковать ее закупкой в магазин. Мне непонятно, на какую аудиторию ориентируется дизайнер.

Денис Ерхов: За Ромой я наблюдаю давно. В этой коллекции он не изменил себе — все очень странно, но как всегда в хорошем смысле. На мой взгляд, это действительно талантливый дизайнер с задатками Тома Брауна, но без инвестиций. Больше всего мне импонируют в нем свобода и ирония, которой так не хватает современной российской моде.

Оскар Ренкель: Я представлял коллекцию Ромы Уварова на показе финалистов конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде-2018». Это совершенно не мой стиль — не могу сказать, что я когда-либо такое одену. Но у Ромы есть суперспособность находить вдохновение там, где его найти невозможно: в болотах, развалинах, трущобах, старых гаражах и еще в чем-то непотребном. Его коллекции выглядят целостно и, в принципе, в тенденциях сегодняшнего дня, но, конечно, дизайнеру нужно много учиться.