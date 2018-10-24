Дождевик с Юсуповским дворцом и платье с зимним Казанском собором: Natali Leskova показала новый лукбук
Дизайнер из Петербурга Наталья Лескова выпустила лукбук коллекции, показанной летом на фоне дворцово-парковых ансамблей города. Победительница конкурса «Новые имена в моде» переносит их пейзажи на одежду уже пять лет — сначала через цифровую печать, а теперь через роспись по ткани. Принтами на юбках, манишках, рубашках и платьях свободного кроя стали авторские картины Наташи — с изображениями зимнего Казанского собора, Юсуповского дворца и городских парадных. Но главный хайлайт коллекции, который точно пригодится каждому петербуржцу, — это «исторический» дождевик — с эркерами, барельефами и лепниной.
Кроме работы с хлопком, шерстью и шифоном, Наташа экспериментирует с плотным денимом: из него в коллекции сделаны темно-синие кюлоты, удлиненный тренч и утепленный анорак — с капюшоном из искусственного меха. Джинсовые вещи, как и наряды с принтами, уже можно купить в магазине Natali Leskova на Воскова, 16 или онлайн. Ценовой диапазон коллекции — от 5000 рублей (за аксессуары) до 20 000 рублей (за верхнюю одежду).
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