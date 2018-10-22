Килька, майонез и балаклавы: дизайнер из Петербурга Алина Есенина показала новый лукбук

дизайнер бренда Esenina

«Коллекция получилась внезапной и началась не с идеи, а с конкретного героя. Подруга рассказала про дидждея Матроса, "укладывающего" песни Михаила Круга на drum and bass — конечно, я сходила на его выступление. Увидела там парня — Рому Лютого, который танцевал в одних шортах и напомнил мне Дельфина времен клипа "Я буду жить". Тут же захотелось снять с ним лукбук, который бы полностью отличался от моих предыдущих релизов. Но никакой конкретики не было — дизайн коллекции пришел ко мне лишь после знакомства.

Балаклавы мы решили снять в продуктовом магазине — найти тот, в который нас пустят для эксцентричной фотосессии оказалось сложно. Договориться удалось моей знакомой (и будущей модели лукбука) — балерине Эрмитажного театра Алисе Потураевой. Нам не только открыли двери, но и всячески помогали в съемке. Получилась история неистового кутежа, когда уже не понимаешь, где ты и что делаешь».