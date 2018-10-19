18+

UNIQLO выпустил коллекцию специально для России — с ультратеплыми и водоотталкивающими пуховиками

Японский бренд UNIQLO разработал коллекцию вместе с российской командой: по просьбе отечественных покупателей он выпустил мужские и женские пуховики Ultra Warm Down, снабженные термоизолирующим материалом и подкладкой с алюминиевым слоем. Благодаря им куртки впитывают влагу, выделяемую телом, и преобразуют ее в тепло, а также защищают от дождя и снега.

Коллекция пуховиков синего, красного, серого, бежевого, черного и белого цветов будет продаваться во всех российских магазинах UNIQLO уже в ноябре. Кроме того, куртки для промозглой погоды появятся в Европе, США, Китае, Южной Корее, Сингапуре и Канаде.

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров