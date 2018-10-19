UNIQLO выпустил коллекцию специально для России — с ультратеплыми и водоотталкивающими пуховиками

Японский бренд UNIQLO разработал коллекцию вместе с российской командой: по просьбе отечественных покупателей он выпустил мужские и женские пуховики Ultra Warm Down, снабженные термоизолирующим материалом и подкладкой с алюминиевым слоем. Благодаря им куртки впитывают влагу, выделяемую телом, и преобразуют ее в тепло, а также защищают от дождя и снега.