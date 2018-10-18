Новая коллекция Roma Uvarov Design: отсылки к образу Водяного и ирония над московским гламуром
Краснодарский дизайнер Рома Уваров, которого «Собака.ru» открыла в рамках конкурса «Новые имена в моде-2018», недавно стал лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Краснодара», а вчера сделал самый обсуждаемый перфоманс на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Его коллекция «Болотный гламур» с отсылками к образу Водяного из мультшедевра «Летучий корабль» стала иронией над светской жизнью Москвы, в которую Рома переехал в начале осени.
Рома Уваров
дизайнер
«Эту коллекцию я посвятил периоду своей жизни от 11 класса по сегодняшний день. В это время я перебирался из одного «болота» в другое: Майкоп, Краснодар и, наконец, Москва — город, в котором я никогда не понимал местный гламур и мечтал создать свой собственный. Для этого придется выживать и очень много работать, но после того, как я принял участие в крупном телевизионном проекте (и полтора месяца находился в полной изоляции), я стал новым, терпеливым, выносливым и счастливым человеком, способным видеть красоту даже в лампах в подземном переходе»
В «Болотном гламуре» бренд Roma Uvarov Design, известный прежде всего психоделическими халатами, глазастыми свитерами, ремнями с кукольными головами, клатчами из рентгеновских снимков и толстовками «Толеранс из нот фор Раша», взялся за гипертрофированные силуэты (посмотрите на сорочки с длинными рукавами!) и натуралистский стайлинг. Платья с фотопринтами Рома декорировал колосьями, комплекты из денима расшил ракушками, «буквенные» рубашки стилизовал сумками из водорослей. А к образу Водяного из того самого мультфильма отсылали шляпы с полями и перчатки с лакированными ногтями — хотим все!
Фото: архив пресс-службы
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