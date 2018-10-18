Новая коллекция Roma Uvarov Design: отсылки к образу Водяного и ирония над московским гламуром

дизайнер

«Эту коллекцию я посвятил периоду своей жизни от 11 класса по сегодняшний день. В это время я перебирался из одного «болота» в другое: Майкоп, Краснодар и, наконец, Москва — город, в котором я никогда не понимал местный гламур и мечтал создать свой собственный. Для этого придется выживать и очень много работать, но после того, как я принял участие в крупном телевизионном проекте (и полтора месяца находился в полной изоляции), я стал новым, терпеливым, выносливым и счастливым человеком, способным видеть красоту даже в лампах в подземном переходе»