Татьяна Парфенова, Вика Газинская и «Крестецкая строчка» показали коллекции в Катаре — вот как это было
Российские дизайнеры — Татьяна Парфенова, Вика Газинская и «Крестецкая строчка» — показали свои коллекции в Дохе в рамках Перекрестного года культуры Катара и России. Это первое знакомство местной публики с работами ведущих отечественных брендов, проведенное при поддержке консультанта по брендингу и стратегиям развития Фрола Буримского — о своей инициативе он рассказывал в интервью сентябрьского номера «Собака.ru». Проект, получивший название «Русские сезоны», стал ответным: «Катарские сезоны» с презентацией дизайнеров Дохи состоялись неделей ранее в Москве: в Мультимедиа Арт Музее свои коллекции показали бренды Wadha, Waad и Noudar.
Татьяна Парфенова презентовала в Дохе новую деми-кутюрную коллекцию Blooming, созданную специально для «Русских сезонов»: в середине осени на платьях, мюли и сумках-почтальонках распустились пионы, ландыши, гортензии и ирисы. Средствами стайлинга авторских образов служили жемчужные украшения из частной коллекции Alfardan: ожерелья, ободки и диадемы созданы в единственном экземпляре.
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Коллекция Tatyana Parfionova Blooming, весна-лето 2019
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Коллекция Tatyana Parfionova Blooming, весна-лето 2019
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Коллекция Tatyana Parfionova Blooming, весна-лето 2019
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Коллекция Tatyana Parfionova Blooming, весна-лето 2019
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Коллекция Tatyana Parfionova Blooming, весна-лето 2019
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Коллекция Tatyana Parfionova Blooming, весна-лето 2019
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Коллекция Tatyana Parfionova Blooming, весна-лето 2019
Вика Газинская, которая уже знакома жителям Дохи, устроила ретроспективную выставку с самыми сложными и интересными работами. Впервые они были собраны и показаны в ЦУМе в честь десятилетия бренда в октябре 2017 года: специально для экспозиции были восстановлены и отшиты заново многие утерянные вещи — платье-облако, платье-крыло, платье-ракушка, а также топы и юбки с узорами «штрихи» и толстовки с деревянными драгоценностями.
Еще одни участники «Русских сезонов» — Александра и Антон Георгиевы, которые возрождают Крестецкую строчку — уникальный вид русской вышивки, появившейся в Великом Новгороде в 19 веке. Образцы ремесла хранятся в собраниях Государственного Эрмитажа, Русского музея, королевских домов Великобритании и Испании: Георгиевы завершили первый этап реконструкции фабрики «Крестецкая строчка», выпустили несколько коллекций столового белья, с успехом показали их на выставках в Париже и Мадриде и теперь разрабатывают линию женской одежды. Александра и Антон стали номинантами нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», а также финалистами конкурса «Русские сезоны».
«Наша главная задача — чтобы крестецкая строчка, которая узнаваема уже 150 лет, такой и осталась. Мы отказываем даже крупным заказчикам, если им захотелось на белую салфетку нашить золотыми нитками логотип своей компании. Красота, разумеется, но это не к нам. Крестецкая строчка — в хорошем смысле консервативные, аристократичные вещи. Не хочется подстраиваться под людей, которые любят золотые вензеля», — рассказывали предприниматели в интервью «Собака.ru».
Фото: архив пресс-службы
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