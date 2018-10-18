Татьяна Парфенова, Вика Газинская и «Крестецкая строчка» показали коллекции в Катаре — вот как это было

«Наша главная задача — чтобы крестецкая строчка, которая узнаваема уже 150 лет, такой и осталась. Мы отказываем даже крупным заказчикам, если им захотелось на белую салфетку нашить золотыми нитками логотип своей компании. Красота, разумеется, но это не к нам. Крестецкая строчка — в хорошем смысле консервативные, аристократичные вещи. Не хочется подстраиваться под людей, которые любят золотые вензеля», — рассказывали предприниматели в интервью «Собака.ru».