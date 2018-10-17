Новая коллекция DOKUCHAEVA: рейв-культура, дикий принт и образы самой Анастасии Докучаевой

Финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2016» и номинант прошлогодней премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анастасия Докучаева показала коллекцию на следующую весну. В ней — тренчи с накладными карманами, яркие бомберы из неопрена, ботинки из строительных ремней и деконструированные толстовки на молнии. Настя играет с частой составляющей своих коллекций — рейв-культурой, которая на этот раз была замешана не с японской стилистикой, а с тенденциозным животным принтом. Зебристые тотал-луки, как и все другие вещи, показывали модели в образах самого дизайнера — со светлыми волосами, короткой стрижкой и в неоновых круглых очках.