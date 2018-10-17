Новая коллекция DOKUCHAEVA: рейв-культура, дикий принт и образы самой Анастасии Докучаевой
Финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2016» и номинант прошлогодней премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анастасия Докучаева показала коллекцию на следующую весну. В ней — тренчи с накладными карманами, яркие бомберы из неопрена, ботинки из строительных ремней и деконструированные толстовки на молнии. Настя играет с частой составляющей своих коллекций — рейв-культурой, которая на этот раз была замешана не с японской стилистикой, а с тенденциозным животным принтом. Зебристые тотал-луки, как и все другие вещи, показывали модели в образах самого дизайнера — со светлыми волосами, короткой стрижкой и в неоновых круглых очках.
Теперь в коллекциях DOKUCHAEVA очень много мужского: урбанистические парки, идеальные для петербургского климата, разноцветные куртки, намекающие на эпоху хиппи, белоснежные брюки, стилизованные брогами, и сетчатые шорты, которые наденут далеко не все. Всю одежду можно будет купить на сайте anastasiadokuchaeva.com в следующем сезоне, а пока там продаются костюмы в восточном стиле, пальто с контрастными вставками, полупрозрачные юбки с завышенной талией и «забрызганные кровью» платья — как раз на грядущий Хэллоуин.
Фото: архивы пресс-службы
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