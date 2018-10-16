В Петербурге открылся первый флагманский магазин Dr. Martens

Напомним, первая пара ботинок Dr. Martens 1460 была произведена 1 апреля 1960 года и предназначалась для рабочих. Она имела круглый мыс, приподнятые бока, подошву с протекторными и темными краями, стальной стакан в носке, 8 отверстий для шнурков, а также фирменную желтую прострочку по ранту — каждая пара была отмечена подписью «AirWair» и слоганом «With Bouncing Soles» («С пружинящими подошвами»). Первым публичным человеком, надевшим «мартенсы», стал член британского парламента Тони Бен, для которого ботинки рабочих служили показателем единения с пролетариатом. После обувь была принята музыкантами, адептами субкультур и любителями тусовок, для которых Dr. Martens символизировали свободу самовыражения.

С тех пор мало что изменилось: Dr. Martens по-прежнему носят те, для кого свобода и свой путь.