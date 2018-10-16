В Петербурге открылся первый флагманский магазин Dr. Martens
Бренд культовых («неубиваемых»!) ботинок Dr. Martens, обожаемых Куртом Кобейном, Сидом Вишесом и Элтоном Джоном, открыл первый официальный магазин в ТРЦ «Галерея». На 3 этаже шопинг-мекки представлены знаковые модели «1460» и «1461», а также лимитированные коллекции и обувь с оригинальным дизайном (патчами, цветами и тигровым принтом). Отличие ботинок, которое позволяет носить их не пару сезонов, а много лет, — подошва с воздушной подушкой, запоминающая форму стопы: в обуви Dr. Martens настолько удобно, что она получила негласное звание ортопедической (мы серьезно!).
Напомним, первая пара ботинок Dr. Martens 1460 была произведена 1 апреля 1960 года и предназначалась для рабочих. Она имела круглый мыс, приподнятые бока, подошву с протекторными и темными краями, стальной стакан в носке, 8 отверстий для шнурков, а также фирменную желтую прострочку по ранту — каждая пара была отмечена подписью «AirWair» и слоганом «With Bouncing Soles» («С пружинящими подошвами»). Первым публичным человеком, надевшим «мартенсы», стал член британского парламента Тони Бен, для которого ботинки рабочих служили показателем единения с пролетариатом. После обувь была принята музыкантами, адептами субкультур и любителями тусовок, для которых Dr. Martens символизировали свободу самовыражения.
С тех пор мало что изменилось: Dr. Martens по-прежнему носят те, для кого свобода и свой путь.
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