55 теплых и красивых свитеров из городских магазинов

Технологичные и качественные варианты, которые к тому же сочетаются с любой другой одеждой, предлагают бренды группы «Кашемир и Шелк». Brunello Cucinelli производит свитеры из подшерстка кашемировых коз, обитающих в Китае, Тибете и пустыне Гоби, а Lorena Antoniazzi сочетает традиционные итальянские ткани с мехом и овчиной. «В Италии есть ассоциация, которая контролирует качество вещей, — мы отвозим туда все наши коллекции, чтобы быть уверенными в их безопасности, — объясняла Лорена в интервью «Собака.ru». — Мои слова легко проверить: в любом свитере есть микрочип с QR-кодом, рассказывающим, как одежда была сделана, обработана и даже поглажена».