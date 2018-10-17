55 теплых и красивых свитеров из городских магазинов
Самым красивым и бесценным свитером все равно будет тот, что свяжет бабушка. Но «Собака.ru» постаралась найти ему замену в городских магазинах. Встречайте: пять десятков мужских и женских «утеплителей» от 1999 до 210 000 рублей — из шерсти, кашемира, шелка и мохера.
Главное, на что нужно обращать внимание при покупке свитера на осень и на зиму — это материалы: они должны быть натуральными или с минимальной примесью синтетики (не больше 40%). В ином случае даже самая instagramable-модель скатается спустя пару недель прогулок по паркам Петербурга и селфи на фоне золотой листвы — и уж точно не согреет вас при резком ухудшении погоды.
-
Женский свитер Balenciaga, 113 500 рублей (ДЛТ)
-
Мужской свитер Etro, 77 450 рублей (Etro)
-
Мужской свитер Iceberg, 41 679 рублей (Farfetch)
-
Детский свитер Gucci, 27 999 рублей («Кенгуру»)
-
Женский свитер Befree, 2999 рублей (Befree)
-
Женский свитер Saint-Tokyo, 27 500 рублей (Very Concept Store)
-
Женский свитер Stella McCartney, 96 500 рублей (nevsky152)
-
Женский свитер 12storeez, 12 790 рублей (12storeez)
-
Женский свитер Kenzo, 30 025 рублей (Au Pont Rouge)
-
Мужской свитер Off-White, 97 300 рублей (ДЛТ)
Технологичные и качественные варианты, которые к тому же сочетаются с любой другой одеждой, предлагают бренды группы «Кашемир и Шелк». Brunello Cucinelli производит свитеры из подшерстка кашемировых коз, обитающих в Китае, Тибете и пустыне Гоби, а Lorena Antoniazzi сочетает традиционные итальянские ткани с мехом и овчиной. «В Италии есть ассоциация, которая контролирует качество вещей, — мы отвозим туда все наши коллекции, чтобы быть уверенными в их безопасности, — объясняла Лорена в интервью «Собака.ru». — Мои слова легко проверить: в любом свитере есть микрочип с QR-кодом, рассказывающим, как одежда была сделана, обработана и даже поглажена».
-
Женский свитер No.21, 52 600 рублей (Babochka)
-
Dior, 150 000 рублей (Dior)
-
Мужской свитер Raf Simons, 52 538 рубля (Farfetch)
-
Женский свитер MSGM, 36 100 рублей (Very Concept Store)
-
Женский свитер M_U_R, 12 000 рублей (murstore.tictail.com)
-
Мужской свитер Falconeri, 21 400 рублей (Falconeri)
-
Мужской свитер Zilli, 79 950 рублей (ДЛТ)
-
Женский свитер «Перемена», 2999 рублей («Перемена»)
-
Мужской свитер Tom Tailor Denim, 4999 рублей (Tom Tailor)
-
Женский свитер Vivetta, 56 900 рублей (Very Concept Store)
Однако полностью отказываться от свитеров из недорогих магазинов не стоит: сегодня с кашемиром и шерстью работают и демократичные марки — например, UNIQLO. Два года назад журналисты The Cut провели расследование и выяснили, почему трикотажные вещи японского бренда такие дешевые (от 1999 до 6999 рублей): марка действительно выбирает лучшую шерсть монгольских коз, но уменьшает затраты (и итоговую цену изделия) за счет собственного производства и работы без посредников.
-
Женский свитер Brunello Cucinelli, 142 067 рублей (Brunello Cucinelli)
-
Детский свитер Stella McCartney, 7499 рублей («Кенгуру»)
-
Женский свитер Balenciaga, 65 900 рублей (ДЛТ)
-
Женский свитер Dolce & Gabbana, 117 500 рублей (Farfetch)
-
Женский свитер Mirstores, 7990 рублей («Перемена»)
-
Мужской свитер Burberry, 63 600 рублей (ДЛТ)
-
Мужской свитер Loewe, 71 300 рублей (nevsky152)
-
Женский свитер Subbota Showroom, 10 000 рублей (Subbota Showroom)
-
Женский свитер Lorena Antoniazzi, 63 868 рублей (Lorena Antoniazzi)
-
Мужской свитер R13, 58 684 рублей (DayNight)
Если все вышеперечисленные бренды делают базовые свитеры, то за настоящими стильными моделями нужно идти к Calvin Klein 205W39NYC, Gucci, MSGM и Christian Dior. Первый играет с самой ироничной тенденцией сезона — мультяшным принтом, второй запускает коллаборацию с кинокомпанией Paramount Pictures, третий гиперболизирует тренд на логоманию, а четвертый вспоминает парижские протесты 1968 года. Арт-директор Christian Dior Мария Грация Кьюри представила в этом сезоне вещи-лозунги, восхваляющие феминизм, разрушение старых канонов и установление новой сексуальности: чтобы показать свою позицию 50 лет назад, девушки маршировали по улицам с плакатами, — сегодня же им просто нужно выбрать «тот самый» свитер.
-
Женский свитер Gucci, 179 700 рублей (Babochka)
-
Мужской свитер Medooza, 4995 рублей (Medooza)
-
Женский свитер Falconeri, 34 900 рублей (Falconeri)
-
Женский свитер Filles A Papa, 45 182 рублей (DayNight)
-
«Запорожец», 3950 рублей (21shop)
-
Женский свитер Erika Cavallini, 46 800 рублей (Very Concept Store)
-
Женский свитер Marella, 20 370 рублей (Marella)
-
Детский свитер Stella McCartney, 7499 рублей («Кенгуру»)
-
Женский свитер OUI, 11 100 рублей («Московский универмаг»)
-
Женский свитер Calvin Klein, 17 390 рублей (Calvin Klein)
Соотношение тенденциозности, качества и цены можно найти в коллекциях российских брендов: Mirstores делают свитеры, которые согреют даже в -30, Medooza вяжут вещи из австралийской (мягкой!) шерсти мериноса, а tiho заказывают ткани у семейной фабрики в Японии. Но наш любимый свитер — конечно же, с «оленями»: «мастерами парковки», вандалами, асфальтоукладчиками, любителями покормить медведей в зоопарке и теми, кто проверяет теорию «лизнул сосульку — прилип». Дизайнер из Петербурга Антон Жаворонков помещает на типичные модели нетипичные принты и продает их по приятным ценам.
-
Женский свитер Uniqlo U, 2999 рублей (UNIQLO)
-
Dior, 210 000 рублей (Dior)
-
Детский свитер Dolce & Gabbana, 39 000 рублей («Кенгуру»)
-
Женский свитер Laurel, 28 990 рублей (Laurel)
-
Tiho, 9900 рублей (tihotiho.com)
-
Мужской свитер Maison Margiela, 83 500 рублей (Au Pont Rouge)
-
Женский свитер Befree, 2499 рублей (Befree)
-
Мужской свитер Brunello Cucinelli, 143 329 рублей (Brunello Cucinelli)
-
Свитер с «оленями», 4500 рублей (olenishop.ru)
-
Женский свитер RABE, 9900 рублей («Московский универмаг»)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.