18+

55 теплых и красивых свитеров из городских магазинов

Самым красивым и бесценным свитером все равно будет тот, что свяжет бабушка. Но «Собака.ru» постаралась найти ему замену в городских магазинах. Встречайте: пять десятков мужских и женских «утеплителей» от 1999 до 210 000 рублей — из шерсти, кашемира, шелка и мохера.

  • Свитер Calvin Klein 205W39NYC, 94 000 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)

  • Женский свитер UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)

  • Женский свитер Paul Smith, 54 900 рублей (Paul Smith)

  • Женский свитер Givenchy, 93 250 рублей (ДЛТ)

  • Мужской свитер Dior Homme, 66 000 рублей (nevsky152)

Главное, на что нужно обращать внимание при покупке свитера на осень и на зиму — это материалы: они должны быть натуральными или с минимальной примесью синтетики (не больше 40%). В ином случае даже самая instagramable-модель скатается спустя пару недель прогулок по паркам Петербурга и селфи на фоне золотой листвы — и уж точно не согреет вас при резком ухудшении погоды.

  • Женский свитер Balenciaga, 113 500 рублей (ДЛТ)

  • Мужской свитер Etro, 77 450 рублей (Etro)

  • Мужской свитер Iceberg, 41 679 рублей (Farfetch)

  • Детский свитер Gucci, 27 999 рублей («Кенгуру»)

  • Женский свитер Befree, 2999 рублей (Befree)

  • Женский свитер Saint-Tokyo, 27 500 рублей (Very Concept Store)

  • Женский свитер Stella McCartney, 96 500 рублей (nevsky152)

  • Женский свитер 12storeez, 12 790 рублей (12storeez)

  • Женский свитер Kenzo, 30 025 рублей (Au Pont Rouge)

  • Мужской свитер Off-White, 97 300 рублей (ДЛТ)

Технологичные и качественные варианты, которые к тому же сочетаются с любой другой одеждой, предлагают бренды группы «Кашемир и Шелк». Brunello Cucinelli производит свитеры из подшерстка кашемировых коз, обитающих в Китае, Тибете и пустыне Гоби, а Lorena Antoniazzi сочетает традиционные итальянские ткани с мехом и овчиной. «В Италии есть ассоциация, которая контролирует качество вещей, — мы отвозим туда все наши коллекции, чтобы быть уверенными в их безопасности, — объясняла Лорена в интервью «Собака.ru». — Мои слова легко проверить: в любом свитере есть микрочип с QR-кодом, рассказывающим, как одежда была сделана, обработана и даже поглажена».

  • Женский свитер No.21, 52 600 рублей (Babochka)

  • Dior, 150 000 рублей (Dior)

  • Мужской свитер Raf Simons, 52 538 рубля (Farfetch)

  • Женский свитер MSGM, 36 100 рублей (Very Concept Store)

  • Женский свитер M_U_R, 12 000 рублей (murstore.tictail.com)

  • Мужской свитер Falconeri, 21 400 рублей (Falconeri)

  • Мужской свитер Zilli, 79 950 рублей (ДЛТ)

  • Женский свитер «Перемена», 2999 рублей («Перемена»)

  • Мужской свитер Tom Tailor Denim, 4999 рублей (Tom Tailor) 

  • Женский свитер Vivetta, 56 900 рублей (Very Concept Store)

Однако полностью отказываться от свитеров из недорогих магазинов не стоит: сегодня с кашемиром и шерстью работают и демократичные марки — например, UNIQLO. Два года назад журналисты The Cut провели расследование и выяснили, почему трикотажные вещи японского бренда такие дешевые (от 1999 до 6999 рублей): марка действительно выбирает лучшую шерсть монгольских коз, но уменьшает затраты (и итоговую цену изделия) за счет собственного производства и работы без посредников. 

  • Женский свитер Brunello Cucinelli, 142 067 рублей (Brunello Cucinelli)

  • Детский свитер Stella McCartney, 7499 рублей («Кенгуру»)

  • Женский свитер Balenciaga, 65 900 рублей (ДЛТ)

  • Женский свитер Dolce & Gabbana, 117 500 рублей (Farfetch)

  • Женский свитер Mirstores, 7990 рублей («Перемена»)

  • Мужской свитер Burberry, 63 600 рублей (ДЛТ)

  • Мужской свитер Loewe, 71 300 рублей (nevsky152)

  • Женский свитер Subbota Showroom, 10 000 рублей (Subbota Showroom)

  • Женский свитер Lorena Antoniazzi, 63 868 рублей (Lorena Antoniazzi)

  • Мужской свитер R13, 58 684 рублей (DayNight)

Если все вышеперечисленные бренды делают базовые свитеры, то за настоящими стильными моделями нужно идти к Calvin Klein 205W39NYC, Gucci, MSGM и Christian Dior. Первый играет с самой ироничной тенденцией сезона — мультяшным принтом, второй запускает коллаборацию с кинокомпанией Paramount Pictures, третий гиперболизирует тренд на логоманию, а четвертый вспоминает парижские протесты 1968 года. Арт-директор Christian Dior Мария Грация Кьюри представила в этом сезоне вещи-лозунги, восхваляющие феминизм, разрушение старых канонов и установление новой сексуальности: чтобы показать свою позицию 50 лет назад, девушки маршировали по улицам с плакатами, — сегодня же им просто нужно выбрать «тот самый» свитер. 

  • Женский свитер Gucci, 179 700 рублей (Babochka)

  • Мужской свитер Medooza, 4995 рублей (Medooza)

  • Женский свитер Falconeri, 34 900 рублей (Falconeri)

  • Женский свитер Filles A Papa, 45 182 рублей (DayNight)

  • «Запорожец», 3950 рублей (21shop)

  • Женский свитер Erika Cavallini, 46 800 рублей (Very Concept Store)

  • Женский свитер Marella, 20 370 рублей (Marella)

  • Детский свитер Stella McCartney, 7499 рублей («Кенгуру»)

  • Женский свитер OUI, 11 100 рублей («Московский универмаг»)

  • Женский свитер Calvin Klein, 17 390 рублей (Calvin Klein) 

Соотношение тенденциозности, качества и цены можно найти в коллекциях российских брендов: Mirstores делают свитеры, которые согреют даже в -30, Medooza вяжут вещи из австралийской (мягкой!) шерсти мериноса, а tiho заказывают ткани у семейной фабрики в Японии. Но наш любимый свитер — конечно же, с «оленями»: «мастерами парковки», вандалами, асфальтоукладчиками, любителями покормить медведей в зоопарке и теми, кто проверяет теорию «лизнул сосульку — прилип». Дизайнер из Петербурга Антон Жаворонков помещает на типичные модели нетипичные принты и продает их по приятным ценам. 

  • Женский свитер Uniqlo U, 2999 рублей (UNIQLO)

  • Dior, 210 000 рублей (Dior)

  • Детский свитер Dolce & Gabbana, 39 000 рублей («Кенгуру»)

  • Женский свитер Laurel, 28 990 рублей (Laurel)

  • Tiho, 9900 рублей (tihotiho.com)

  • Мужской свитер Maison Margiela, 83 500 рублей (Au Pont Rouge)

  • Женский свитер Befree, 2499 рублей (Befree)

  • Мужской свитер Brunello Cucinelli, 143 329 рублей (Brunello Cucinelli)

  • Свитер с «оленями», 4500 рублей (olenishop.ru)

  • Женский свитер RABE, 9900 рублей («Московский универмаг»)

Комментарии (0)
Автор: Алина Малютина
Опубликовано:
Рубрика: Топ
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров