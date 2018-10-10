UNIQLO выпустит коллекцию с Александром Вэнгом
UNIQLO анонсировал коллаборацию с Александром Вэнгом — экс-дизайнером Balenciaga, который сейчас сосредоточился на развитии одноименного бренда. В конце октября в Нью-Йорке пройдет презентация их совместной коллекции — с нижним бельем, боди, леггинсами, футболками и носками. Каждая вещь будет выполнена в нейтральных оттенках и с использованием технологии Heattech — благодаря ей одежда повторяет форму тела и сохраняет удобство и тепло.
Цены на вещи будут варьироваться от 15 до 35 долларов. Когда они приедут в Россию, пока неизвестно. Напомним, что Александр Вэнг сотрудничал с еще одним масс-маркет брендом — H&M. Их совместная коллекция со спортивной формой, футболками из неопрена, футуристичными толстовками и даже боксерскими перчатками была раскуплена за пару дней.
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