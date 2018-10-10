UNIQLO выпустит коллекцию с Александром Вэнгом

Цены на вещи будут варьироваться от 15 до 35 долларов. Когда они приедут в Россию, пока неизвестно. Напомним, что Александр Вэнг сотрудничал с еще одним масс-маркет брендом — H&M. Их совместная коллекция со спортивной формой, футболками из неопрена, футуристичными толстовками и даже боксерскими перчатками была раскуплена за пару дней.