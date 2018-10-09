Бренд LOKIS из Петербурга запустил сайт — и объявил скидки на рюкзаки и поясные сумки
Бренд из Петербурга LOKIS, который делает отличные аксессуары из натуральной и искусственной кожи, запустил сайт — до этого сумки марки можно было купить в оффлайн-магазине на Коломенской, 20. В честь этого LOKIS объявили скидки на определенные позиции до 15 октября: вместительные рюкзаки продаются за 8160 рублей (вместо 9600 рублей), а поясные сумки — за 1980 рублей (вместо 2200 рублей).
Кроме этого, у LOKIS есть шопперы серого, голубого и бордовых цветов, а также сумки через плечо с надежными карабинами. Первые стоят до 7000 рублей, вторые — до 6000 рублей, заказать их можно через сайт с доставкой за 200 рублей по Петербургу и за 300 рублей по Москве.
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