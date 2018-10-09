Бренд LOKIS из Петербурга запустил сайт — и объявил скидки на рюкзаки и поясные сумки

Кроме этого, у LOKIS есть шопперы серого, голубого и бордовых цветов, а также сумки через плечо с надежными карабинами. Первые стоят до 7000 рублей, вторые — до 6000 рублей, заказать их можно через сайт с доставкой за 200 рублей по Петербургу и за 300 рублей по Москве.