40 фантастических кадров с выставки «носимого искусства» в «Эрарте»
В «Эрарте» открылась выставка «ВАУ-мода! World Of WearableArt», на которой собраны лучшие костюмы с международного конкурса «Носимого искусства». Многие из них превосходят по сложности работы Alexander McQueen, Comme des Garcons, Gareth Pugh и Iris Van Herpen — фотограф «Собака.ru» Дмитрий Колесов запечатлел их одним из первых в России и советует увидеть вживую — с 6 октября по 3 февраля.
«Татуировень», Джиллиан Сондерс
Новозеландка Джиллиан Сондерс поразмышляла на тему того, что будет, если человек слишком увлечется татуировками. «В определенный момент у него на венах выступит больше татуировочной краски, чем обычно, а рисунки вовсе выйдут из под контроля», — рассказывала она об идее костюма. «Татуировень» сделан из вспененного полиэтиленвинилацетата — одного из видов термопластика.
«Десятигрудый чемодан», Аллан Гейл
Создатель деревянных скульптур Аллан Гейл, который также практикует резьбу по камню и литому стеклу, решил сделать костюм из чемоданной кожи, эластичной ткани и древесноволокнистой плиты. Замок от чемодана послужил фурнитурой для так называемого «гулифика верности», а остальные элементы — жилетом, гольфами и шлемом.
«Готика», Линн Кристансен
Работа состоит из 2300 маленьких фрагментов, вырезанных вручную из войлока. Чтобы создать такой 3D-эффект, Линн использовала несколько слоев войлочных фрагментов, прикрепленных к картонной модели и выложенных вокруг миниатюрных окон — они, кстати, срисованы с фасада Собора Парижской Богоматери.
«Госпожа древесных сфер», Дэвид Уолкер
Наряд, напоминающий бальное платье 18 века, сделан из клена и нескольких других видов древесины, которые можно достать на Аляске. Уроженец тех мест, плотник Дэвид Уолкер в свободное от создания мебели время придумывает громоздкие платья, которых у него уже целых шесть штук.
«Lunanoia», Джейн Эверс
Джейн Эверс выступает (и побеждает) на конкурсе WOW уже больше 14 лет: костюм «Lunanoia», воплощающий «охотницу» на полнолуние, был удостоен премии WOW Factor Award. Эфемерный наряд, который переливается в свете софитов, сделан из сетки из нержавеющей стали с использованием оптического волокна.
«Отшельница», Джен Керр
Чтобы создать костюм с хвостом омара и «когтистыми» сапогами, Джен Керр потратила два года кропотливой ручной работы. Как и многие похожие работы, «Отшельница» сделана из папье-маше с использованием проволоки. «У нее получился настоящий мутант с элементами от человека и ракообразного», — отзывались организаторы конкурса.
«Обмен», Наташа Инглиш и Татьянна Мехарри
Экспозиция посвящена важному эпизоду в истории Новой Зеландии — «Договору Вайтанги», заключенному между представителями британской короны и местных племен. В соответствии с соглашением Новая Зеландия переходила в управление Великобритании, а в обмен на это маори сохраняли свои имущественные и неимущественные права, получали покровительство Великобритании и передавали Великобритании исключительные права на покупку у них земель. Костюм, целиком сделанный из керамики, повторяет формы традиционных новозеландских одеяний и символизирует связь разных мировых культур.
«Американская мечта», Сара Томас
Работа, напоминающая ретро-кар, сделана Сарой Томас, обнаружившей, что классические машины вдохновляют ее так же, как «носимое искусство». «Я соединила автомобильную форму с силуэтом 50-х годов и сделала машину из ПВХ, глины и с хромированной отделкой, которая едет не на колесах, а на стройных женских ногах», — рассказала о костюме автор.
«Орнито-Майя», Надин Джагги
Орнито-Майя («Мать Птиц») — это божественная покровительница пернатых. Ее модное олицетворение придумала Надин Джагги из Новой Зеландии, которая в качестве сотрудника компании Weta Workshop разрабатывала эскизы костюмов для фильмов «Хроники Нарнии: принц Каспиан», «Аватар» и «Хоббит». Вдохновившись своей первой победой в конкурсе World of WearableArt в 2003 году, когда она еще была студенткой факультета дизайна одежды, Надин посвятила весь следующий год работе над своим новым творением — из кожи (влажная формовка, тиснение, резьба, ручное окрашивание, проклейка медной фольгой, ручное шитье), бронзовых застежек и стальных колец.
«Оболочка», Марьолейн Даллинга
Костюм «Оболочка», представленный на конкурсе в 2011 году, состоит из шелкового платья, окрашенного в технике сибори (через заматывание, складывание или сжатие), а также пальто и головного убора из толстого и мягкого войлока. Через него автор — Марьолейн Даллинга — выразила свой внутренний мир — с «углами, несовершенствами и странными местами, но все равно глубокий и красочный».
«Чудовище внутри красавицы», Дэвид Уолкер
Еще одна работа Дэвида Уолкера с Аляски — посвященная женщинам, которые живут с онкологическим диагнозом и ведут героическую борьбу за сохранение своей красоты и достоинства. Деревянное платье сделано из шпона клена и падука, а также с использованием алюминия.
«Хорридус», Линн Кристенсен
В мудборде работы Линн Кристенсен — колючая и разноцветная кожа ящерицы молох, которую она однажды нашла в Австралии. Чтобы ее повторить, Линн вытравила кислотой 15 кг листовой меди, а затем вырезала из нее 465 отдельных частей. Все они отшлифованы и скреплены с помощью 230 винтов и колец.
Текст: Ася Мехтиева
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