40 фантастических кадров с выставки «носимого искусства» в «Эрарте»

«Татуировень», Джиллиан Сондерс

Новозеландка Джиллиан Сондерс поразмышляла на тему того, что будет, если человек слишком увлечется татуировками. «В определенный момент у него на венах выступит больше татуировочной краски, чем обычно, а рисунки вовсе выйдут из под контроля», — рассказывала она об идее костюма. «Татуировень» сделан из вспененного полиэтиленвинилацетата — одного из видов термопластика.