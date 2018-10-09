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55 самых красивых сумок осенне-зимнего сезона

«Собака.ru» нашла замену плетеным шопперам, пластиковым клатчам и нессерам с фотопринтом, которые с окончанием лета вышли из моды. К дутым курткам, авангардным тренчкотам и кашемировым пальто лучше подходят большие, яркие и фактурные сумки — рассказываем, в каких городских магазинах они продаются. 

  • Dior, 275 000 рублей (Dior)

  • Arny Praht, 4490 рублей (Arny Praht)

  • Balenciaga, 105 500 рублей (ДЛТ)

  • Louis Vuitton, 152 000 рублей (Louis Vuitton)

  • Celine, 242 600 рублей (Babochka)

Однозначные маст-хэвы сезона стоит искать у подиумных брендов — это сумка-седло Christian Dior, вернувшая нам 2000-й (именно тогда ее впервые показал Джон Гальяно), ридикюль Vetements, сделанный из российских паспортов (чтобы наверняка пройти проверку в аэропорте), меховая сумка Max Mara, напоминающая зимнюю шапку (собственно, мы не против носить ее именно так), и классический планшет Celine, ставший ценнейшим объектом после ухода Фиби Файлопервого показа нового арт-директора бренда Эди Слимана).

  • Vetements, цена по запросу (ДЛТ)

  • Maryand, 10 000 рублей (maryand.ru)

  • Mybacio, 21 900 рублей (mybacio.com)

  • Rebecca Minkoff, 23 000 рублей (Golden Line)

  • Burberry, 80 200 рублей (Farfetch)

  • Dolce & Gabbana, 293 500 рублей (ДЛТ)

  • Etro, 117 600 рублей (Etro)

  • Nikita Gruzovik, 1500 рублей («Мыльная белка»)

  • Tommy Hilfiger, 12 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • AMA Leather, 9900 рублей (AMA Leather)

Самая модная форма — «ведро», изначально придуманная для переноски шампанского. Теперь, кроме бутылки просекко, в нее складывают кошелек, косметичку и новый iPhone XS Max, бережно спрятанный во «встроенный» мешок в сумке. Такую можно найти у Chloé, Louis Vuitton и Jacquemus (и носить с сексуальными платьями в стиле La Bomba), а также у петербургского бренда Maryand с практичными аксессуарами по отличным ценам. 

  • Prada, цена по запросу (Prada)

  • A-Cold-Wall, 28 500 рублей (Au Pont Rouge)

  • Gucci, 346 400 рублей (Babochka)

  • Arny Praht, 4290 рублей (Arny Praht)

  • Dior, цена по запросу (Dior)

  • To Be Woman, 1490 рублей (tobewoman.shop)

  • Max Mara, 170 650 рублей (Max Mara)

  • NNedre X NOPLASTICITSFANTASTIC, 300 рублей (NNedre)

  • Ermanno Scervino, 170 600 рублей (Ermanno Scervino)

  • AALTO, 26 400 рублей (Babochka)

Поясные сумки, ворвавшиеся в трендбуки полтора года назад, там и остаются: Balenciaga украшают их брелками с достопримечательностями Парижа, Nikita Gruzovik — героями из «Парка Юрского периода», Burberry — граффити с геолокацией бренда, а I make bags — вместительным карманом для мелочи и проездного. С пуховиком, дождевиком и шубой из искусственного меха такие сумки смотрятся не хуже, чем с летним платьем и комбинезоном из денима.

  • Mybacio, 25 900 рублей (mybacio.com)

  • Chanel, цена по запросу (Chanel)

  • Calvin Klein 205W39NYC, 79 950 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)

  • Laurel, 52 990 рублей (Grand Palace) 

  • M_U_R, 5000 рублей (M_U_R)

  • Liu Jo, 20 300 рублей («Галерея высокой моды»)

  • Paul Smith, 45 950 рублей (Paul Smith)

  • Off-White, 97 550 рублей (ДЛТ)

  • Salvatore Ferragamo, 108 420 рублей (Salvatore Ferragamo)

  • Versace, 126 496 рублей (Farfetch)

Многие российские и зарубежные марки в этом сезоне добавили в ассортимент шопперы и мешочки из ткани — не столько как вариант модного аксессуара на сезон, сколько для соответствия эко-тенденции. Сумки, с которыми можно ходить и на учебу, и на работу, и за продуктами, стоит искать в сувенирных магазинах и лавках при городских музеях, а также у бренда To be Woman Аси Мальберштейн, 12storeez Марины и Ирины Голомаздиных и в коллаборации Нелли Недре и NOPLASTICITSFANTASTIC. Два петербургских бренда теперь делают многоразовые мешки, используя для пошива отходы текстильного производства.

  • Balenciaga, 139 741 рублей (DayNight)

  • Maryand, 9500 рублей (maryand.ru)

  • 12storeez, 8790 рублей (12storeez)

  • Louis Vuitton, 299 000 рублей (Louis Vuitton)

  • I make bags, 5180 pублей (I make bags)

  • Chanel, 279 600 рублей (Chanel)

  • Marc Cain, 30 580 рублей (Marc Cain)

  • Novik Love, 10 500 рублей (Freedom Store)

  • Marc Jacobs, 49 950 рублей (ДЛТ)

  • Chloé, 120 300 рублей (nevsky152)

Материал сумки сегодня важнее ее внешнего вида. Хотя мимо моделей Marc Jacobs с красной опушкой, Mybacio с картиной Густава Климта, Paul Smith в форме разноцветного кролика и Versace с замками, как на архивных платьях Джанни Версаче, в этом сезоне пройти невозможно. Такая деталь сделает самый серый осенний образ, поэтому перекладываем на нее ответственность с мешковатых брюк, растянутого свитера и теплых колготок.

  • Jacquemus, 34 642 рублей (Farfetch)

  • Karl Lagerfeld, 30 500 рублей (Boscofamily)

  • Tommy Hilfiger, 13 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Escada, 74 100 рублей (Escada)

  • Balmain, 97 700 рублей (ДЛТ)

  • LOVE Moschino, 22 300 рублей («Галерея высокой моды»)

  • Saint Laurent, 191 500 (ДЛТ)

  • UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)

  • Moschino, 113 200 рублей (Boscofamily)

  • Maison Margiela, 149 800 рублей (Au Pont Rouge)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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