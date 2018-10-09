55 самых красивых сумок осенне-зимнего сезона

Многие российские и зарубежные марки в этом сезоне добавили в ассортимент шопперы и мешочки из ткани — не столько как вариант модного аксессуара на сезон, сколько для соответствия эко-тенденции. Сумки, с которыми можно ходить и на учебу, и на работу, и за продуктами, стоит искать в сувенирных магазинах и лавках при городских музеях, а также у бренда To be Woman Аси Мальберштейн, 12storeez Марины и Ирины Голомаздиных и в коллаборации Нелли Недре и NOPLASTICITSFANTASTIC. Два петербургских бренда теперь делают многоразовые мешки, используя для пошива отходы текстильного производства.