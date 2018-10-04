Магазины «Спасибо!» объявили сбор одежды для продажи в пользу подопечных AdVita

В «Порту Севкабель» пройдет первый городской фестиваль осознанного потребления: 27-28 октября на площадке соберутся 100 комиссионных магазинов, антикварных лавок, концептуальных секонд-хендов и recycle-проектов Петербурга. В их числе — благотворительные магазины «Спасибо», запустившие акцию в пользу подопечных фонда AdVita: в течение трех недель в фирменные контейнеры «Спасибо!», расставленные по всему городу, можно сдать свои не новые, но хорошие вещи. Лучшие из них будут продаваться на фестивале Big Resale Weekend — все вырученные средства пойдут в фонд AdVita.

Адреса контейнеров для ненужных вещей «Спасибо!»: