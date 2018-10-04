Стало известно, где откроется первый в России COS

О том, что лондонский бренд базовой одежды и аксессуаров COS откроет магазин в России, стало известно в июне этого года. Теперь компания рассказала, где и когда появится ее первая точка: COS начнет работу 2 ноября на 2-м этаже главного атриума в ТРЦ «Афимолл Сити» в Москве. На площади в 540 кв. метров разместятся коллекции женской, мужской и детской одежды, а также обуви, сумок и бижутерии.