Стало известно, где откроется первый в России COS
О том, что лондонский бренд базовой одежды и аксессуаров COS откроет магазин в России, стало известно в июне этого года. Теперь компания рассказала, где и когда появится ее первая точка: COS начнет работу 2 ноября на 2-м этаже главного атриума в ТРЦ «Афимолл Сити» в Москве. На площади в 540 кв. метров разместятся коллекции женской, мужской и детской одежды, а также обуви, сумок и бижутерии.
Напомним, бренд COS (Collection of Style) появился в 2007 году и сразу получил известность благодаря качественной, технологичной и недорогой одежде. В его коллекциях есть непромокаемые кардиганы, трикотажные свитеры, бланковые футболки, мужские рубашки, минималистичные платья-фартуки и вместительные сумки на каждый день. Появится ли COS в Петербурге, пока неизвестно.
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