12 трендов будущего: как мы будем одеваться в сезоне весна-лето 2019

Банданы

Хотя массовое помешательство на 1990-х закончилось, в 2019-м все еще слышатся отголоски эпохи: вместе с животным окрасом и кожаным тотал-луком в моду вернулись красочные банданы — без черепов, крестов и признаний в любви к «Сектору газа», а с пионами, васильками, розами и гортензиями. Versace, Tom Ford, Michael Kors и J.W. Anderson предлагают носить банданы без головных уборов, а мы бы замиксовали их с широкополыми шляпами.