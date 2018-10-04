12 трендов будущего: как мы будем одеваться в сезоне весна-лето 2019
В следующем сезоне мы променяем ковбойские сапоги, леопардовые шубы и гобеленовые пиджаки на сетчатые балетки, оранжевые велосипедки и платья из шелковых платков (да-да!). По окончании весенне-летних Недель моды «Собака.ru» составила тенденциозный гид, приемы из которого можно использовать уже сегодня.
Банданы
Хотя массовое помешательство на 1990-х закончилось, в 2019-м все еще слышатся отголоски эпохи: вместе с животным окрасом и кожаным тотал-луком в моду вернулись красочные банданы — без черепов, крестов и признаний в любви к «Сектору газа», а с пионами, васильками, розами и гортензиями. Versace, Tom Ford, Michael Kors и J.W. Anderson предлагают носить банданы без головных уборов, а мы бы замиксовали их с широкополыми шляпами.
Платья-ракушки
А еще жакеты, блузы и футуристичные бомберы. Все они напоминают пальто Seashell, сделанное японским концептуалистом Issey Miyake в 1980-х годах: плиссировка придает рукавам форму ракушки — и это лучшая интерпретация морской тематики!
Вареный деним
«Джинсы-варенки», которые в СССР одевали только по праздникам, следующей весной заполонят театры, музеи, красные дорожки и офисы со свободным дресс-кодом. И не только джинсы: Christian Dior, MSGM, Proenza Schouler и Stella McCartney «варят» комбинезоны, куртки, платья и топы в форме крупных бантов. Узор получается калейдоскопным (и не нуждающимся в дополнительном стайлинге!)
Голая грудь
Фраза «Make soski great again», озаглавившая колонку историка моды Мэган Виртанен, получила подтверждение в коллекциях Ports 1961, Jacquemus, Off-White и Saint Laurent. Дизайнеры единогласно решили дать свободу соскам и освободить женщин от неудобных бюстгальтеров. Отныне барочные блузы, сетчатые топы и строгие рубашки носят прямо на голое тело, записывайте!
Бронированные корсеты
Теперь у петербургского дизайнера Саши Амплитуды, одевшей в бронированные корсеты Ташу Алакоз, Ольгу Бузову и танцовщиков своей команды House of Bonchinche, есть конкуренты. Alexander McQueen, Calvin Klein и Balmain сделали из плотных (подозреваем — строительных) материалов куртки, жакеты и «плавательные» топы. Это варианты для тех, кто не готов отдаваться движению #freethenipple: все сокровенное можно спрятать за броней не хуже, чем у Бри Ларсон в роли Капитана Марвел.
Оранжевый — хит сезона
Красный гренадин, который был популярен в прошлом году, поблек: теперь его место в шкафу занял оранжевый. И чтобы не делать клиенток похожими на героинь сериала Дженджи Коэна, дизайнеры окрашивают в яркий цвет интеллигентные костюмы, консервативные платья и топы из трикотажа.
Одежда из платков
Дрис ван Нотен впереди планеты всей: конструировать юбки, платья и футболки из косынок он предложил еще в сентябре 2017-го. Попав в трендбук, идея разлетелась по коллекциям Рикардо Тиши, Наташи Рамсей-Леви и Донателлы Версаче — запасайтесь платочками!
Сафари
Если в этом сезоне мы ходим по грибы — в плащах-палатках, резиновых сапогах и панамах с тропическими принтами, то в следующем отправимся в сафари — в брюках-бананах, свободных парках и комбинезонах цвета хаки. Стилизовать их нужно вязаными сумками и крупными очками — как на шоу Alberta Ferretti, Givenchy, Max Mara и Stella McCartney.
Вязаные платья
Несмотря на то, что плетеные сумки попали в out-тренды, в топе все еще держатся платья, напоминающие результат бабушкиного макраме. Чтобы они не выглядели слишком олдскульно (читайте: ветхо), Oscar de la Renta, Michael Kors и Rodarte сочетают наряды с кутюрной обувью в бусинах.
Образы спортсменов
Стиль athleisure, предписывающий носить спортивные вещи не только на тренировках, но и, к примеру, в офисе, теперь слишком буквален. Дизайнеры предлагают одеваться как гонщики (Iceberg), легкоатлеты (Off-White), серфингисты (Sportmax) и регбисты (Alexander Wang). Самый простой способ мимикрии — купить комбинезон, велосипедки и футболку с номером, а радикальный — надеть на голову мотоциклетный шлем.
Купальник не только на пляже
Но и в повседневной жизни! Chanel комбинирует купальник с джинсами, Sportmax — с деловым пиджаком, Jacquemus — с длинным кардиганом, а Altuzarra — с рубашкой-платьем. Но истинное положение дел нам показали в Saint Laurent: модели вышли в купальниках в финальной части показа, где обычно представлены платья для торжественных вечеров.
Обувь из сетки
«Верните мне мой 2016-й!», — кричат Пол Эндрю, Алекса Чанг и Стелла Маккартни. Сетка, популярная в расцвет камбэка 90-х, перебралась на туфли, эспадрильи, мюли и балетки. Вариант, конечно, не для Петербурга, но нам понравился: если повезет со следующим летом, будем носить сетчатую обувь с цветочными комбинезонами.
Фото: vogue.com
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