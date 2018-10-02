Новая коллекция Louis Vuitton: сумки в виде летающих тарелок и шапочки из «Рассказа служанки»
Будущее уже наступило — по крайней мере, в весенне-летней коллекции Louis Vuitton. Пока все вспоминают 1970-е и 1990-е, Николя Гескьер, завершивший Неделю моды в Париже, обращается к 2118-му, где мы колонизируем Марс и будем летать меж планетами со скоростью «Сапсана».
Философию Илона Маска дизайнер пересказал в фотопринтах: по бомберам с объемными рукавами, микрошортам с завышенной талией и футболкам из плотной ткани перемещались комические корабли, устрашающие истребители и летающие тарелки. В виде них Гескьер сделал сумки, пришедшие на смену моделям Surene, Twist и Petite, и носят их теперь не с гуттаперчивыми кроссовками Archlight, а с сапожками с ремнями и на шнуровке.
Среди другого стайлинга космических (во всех смыслах) образов — клатчи-ракушки, бусы из гвоздей, переливающиеся моно-серьги и шапочки, напоминающие головные уборы в «Рассказе служанки». Интересно, что все это Гескьер показал во дворе Лувра, как в прошлом сезоне: дизайнер продолжает рассуждать над отношениями прошлого с будущим, и будущее (лично для нас) пока побеждает.
Фото: vogue.com
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