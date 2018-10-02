Новая коллекция Louis Vuitton: сумки в виде летающих тарелок и шапочки из «Рассказа служанки»

Философию Илона Маска дизайнер пересказал в фотопринтах: по бомберам с объемными рукавами, микрошортам с завышенной талией и футболкам из плотной ткани перемещались комические корабли, устрашающие истребители и летающие тарелки. В виде них Гескьер сделал сумки, пришедшие на смену моделям Surene, Twist и Petite, и носят их теперь не с гуттаперчивыми кроссовками Archlight, а с сапожками с ремнями и на шнуровке.