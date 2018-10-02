Татьяна Парфенова показала весеннюю коллекцию — с полупрозрачными платьями и цветочными мюли

Лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяна Парфенова — одна из немногих российских дизайнеров, кто показывает коллекцию на следующий сезон параллельно европейским Неделям моды. И, как зарубежные бренды, выбирает для этого главные туристические локации: если Chanel делает шоу в Гран-Пале, Louis Vuitton — во дворе Лувра, а Alexander McQueen — в оранжерее Люксембургского дворца, то Татьяна Валентиновна устраивает шоу на Заячьем остров с видом на Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Государственный Эрмитаж.