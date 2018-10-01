Новая коллекция Alexander McQueen: бронебойные куртки, барочные платья и кибер-ботинки
Предпоследний день парижской Недели моды завершился в оранжерее Люксембургского дворца, где прошел показ весенне-летней коллекции Alexander McQueen, смешавшей готику, барокко и этнические мотивы. Романтичные платья с рюшами обнимали фартуки из черной кожи, пиджаки с расклешенными рукавами дополняли браслеты в виде блестящих ремней, а наряды, как у диснеевских принцесс (не иначе!), стилизовали ботинки по последнему слову кибер-дизайна.
Одназначные хайлайты следующего сезона, за которыми лично мы готовы выстроиться в очередь уже сейчас, — бронебойные куртки-корсеты, щедро расписанные цветами. В продолжение к ним команда Сары Бертон сделала высокие ботинки на шнуровке и геометричные сумки на цепях — кто сказал, что обувь и аксессуары в образе должны быть разных цветов и из разных материалов?
Фото: vogue.com
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