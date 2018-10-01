Новая коллекция Alexander McQueen: бронебойные куртки, барочные платья и кибер-ботинки

Одназначные хайлайты следующего сезона, за которыми лично мы готовы выстроиться в очередь уже сейчас, — бронебойные куртки-корсеты, щедро расписанные цветами. В продолжение к ним команда Сары Бертон сделала высокие ботинки на шнуровке и геометричные сумки на цепях — кто сказал, что обувь и аксессуары в образе должны быть разных цветов и из разных материалов?