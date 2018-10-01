Гоша Рубчинский и Фрол Буримский снялись в лукбуке новой коллекции Vika Gazinskaya

Напомним, Фрол Буримский помогает в организации ретроспективной выставки Вики Газинской, которая в скором времени состоится в Катаре. Вместе с ней на Средний Восток отправятся Татьяна Парфенова с новой коллекцией и один из финалистов конкурса «Русские сезоны».