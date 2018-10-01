18+

Гоша Рубчинский и Фрол Буримский снялись в лукбуке новой коллекции Vika Gazinskaya

В рамках Недели моды в Париже прошла презентация новой весенне-летней коллекции Вики Газинской — с кожаными комбинезонами, лакированными плащами, принтованными тренчкотами и асимметричными платьями. Кроме женских образов, в ней появились и мужские вещи — расслабленные свитеры ручной вязки в лукбуке представили дизайнер Гоша Рубчинский и фэшн-консультант Фрол Буримский.

Напомним, Фрол Буримский помогает в организации ретроспективной выставки Вики Газинской, которая в скором времени состоится в Катаре. Вместе с ней на Средний Восток отправятся Татьяна Парфенова с новой коллекцией и один из финалистов конкурса «Русские сезоны».

Фото: vogue.com 

 
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров