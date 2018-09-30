Новая коллекция Givenchy: гигантские серьги, пиджаки на голое тело и образы в стиле Меган Маркл

Во многом на изменение кодов бренда повлияла статусная клиентка в лице Меган Маркл: Клэр прикладывает руку почти ко всем ее образам в роли герцогини Сассекской. Закрытые платья «политической» длины и показанные пиджаки, надетые в следующий раз не на голое тело, а на рубашку, мы в будущем видим как раз на Маркл. В то время как розовые «разлетайки», комплекты с пайеточным верхом и наряды-кольчуги из финальных выходов визуально примеряем на Кейт Бланшетт, Руни Мару и Джулианну Мур.