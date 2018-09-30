Новая коллекция Givenchy: гигантские серьги, пиджаки на голое тело и образы в стиле Меган Маркл
Кажется, мы нашли сережки, которые хотим носить всю жизнь: Клэр Уэйт Келлер, искушенная трендом на гипертрофированные аксессуары, стилизовала асимметричной (дискобольной!) парой образы из новой весенне-летней коллекции Givenchy. Плиссированные платья, шаровары с завышенной талией, деконструированные тренчкоты и пиджаки, заправленные в брюки, сделаны в спокойных оттенках и минималистичном дизайне, поэтому нуждаются в столь ювелирном стайлинге.
Под руководством Клэр Уэйт Келлер бренд занял нишу образцового power-dressing, которая освободилась после ухода Фиби Файло из Celine. Теперь одежду в этой стилистике можно частично найти в Givenchy: рубашки свободного кроя, комбинезоны из костюмной ткани и отличные кэжуальные платья, в которых можно ходить весь день.
Во многом на изменение кодов бренда повлияла статусная клиентка в лице Меган Маркл: Клэр прикладывает руку почти ко всем ее образам в роли герцогини Сассекской. Закрытые платья «политической» длины и показанные пиджаки, надетые в следующий раз не на голое тело, а на рубашку, мы в будущем видим как раз на Маркл. В то время как розовые «разлетайки», комплекты с пайеточным верхом и наряды-кольчуги из финальных выходов визуально примеряем на Кейт Бланшетт, Руни Мару и Джулианну Мур.
Фото: vogue.com
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.