10 брендов с международной выставки Pitti Super, которых не хватает в Петербурге

Avtandil

Профессиональный живописец Автандил Цквитинидзе заинтересовался дизайном после выпуска из Тбилисской государственной академии искусств в 1995-м, а уже спустя пять лет открыл свой первый магазин — несмотря на отсутствие в Грузии света, еды и воды. «Видимо, мода нужна людям даже в такое тяжелое время», — рассуждает дизайнер. Чтобы его красочные пальто, жаккардовые жакеты и джинсовые комбинезоны защищали носительницу, Автандил «приставил» к ним солдата, нарисованного художником Олегом Тимченко. С тех пор персонаж, очень напоминающий сказочного Щелкунчика, украшает большинство вещей из его коллекций и меняет выражение своего лица в зависимости от сезона и настроения одежды.

Сейчас Автандил одновременно работает над тремя линейками: pret-a-porter, luxe и демократичным streestyle, одежду из которых часто носят грузинские, русские и американские звезды (например, Леди Гага). «Широкую известность дизайнеры Закавказья получили четыре года назад, во многом благодаря Демне Гвасалия, — говорит Автандил. — Мир, наконец, обернулся к нам и мы его, думаю, не разочаровали».