10 брендов с международной выставки Pitti Super, которых не хватает в Петербурге
Выставка Pitti Super, которая проходит в рамках Недели моды в Милане два раза в год, собирает на одной площадке самые перспективные европейские бренды. Здесь с ними общаются байеры, модные критики и будущие клиенты, чтобы познакомиться не только с одеждой, но и c ее историей. Редактор моды сайта «Собака.ru» Алина Малютина съездила на международный фэшн-смотр и привезла список марок, у которых хочется одеваться: мы уже подписались на них в Instagram и с нетерпением ждем в городских магазинах.
Avtandil
Профессиональный живописец Автандил Цквитинидзе заинтересовался дизайном после выпуска из Тбилисской государственной академии искусств в 1995-м, а уже спустя пять лет открыл свой первый магазин — несмотря на отсутствие в Грузии света, еды и воды. «Видимо, мода нужна людям даже в такое тяжелое время», — рассуждает дизайнер. Чтобы его красочные пальто, жаккардовые жакеты и джинсовые комбинезоны защищали носительницу, Автандил «приставил» к ним солдата, нарисованного художником Олегом Тимченко. С тех пор персонаж, очень напоминающий сказочного Щелкунчика, украшает большинство вещей из его коллекций и меняет выражение своего лица в зависимости от сезона и настроения одежды.
Сейчас Автандил одновременно работает над тремя линейками: pret-a-porter, luxe и демократичным streestyle, одежду из которых часто носят грузинские, русские и американские звезды (например, Леди Гага). «Широкую известность дизайнеры Закавказья получили четыре года назад, во многом благодаря Демне Гвасалия, — говорит Автандил. — Мир, наконец, обернулся к нам и мы его, думаю, не разочаровали».
L'impermeabile
Тосканская фирма L'Impermeabile снабжает итальянцев тренчкотами с 1948 года и открещивается от современного понятия моды. Внуки ее основателя — предпринимателя Ландо Ланди — гордятся созданием продукта по образцу 60-летней давности: у L'Impermeabile можно купить плащи и дождевики точь-в-точь как у Греты Гарбо, Одри Хепберн и Мэрилин Монро в «Займемся любовью». Из сезона в сезон меняются лишь технологии и материалы: смесь хлопка, нейлона и полиуретана получает термальную обработку для 100-процентной защиты от влаги. За этим ежесезонно следит порядка 50 сотрудников фабрики, которые отправляют тренчкоты L'Impermeabile во все уголки страны (в том числе на выставки Pitti Uomo и Super).
Alessandro Enriquez
Устав от 8-летней работы над лаконичной мужской одеждой в Costume National, выпускник Central Saint Martins и Istituto Marangoni Алессандро Энрикез основал собственный бренд ироничных вещей-сувениров. Продолжатель идей Франко Москино делает принты, так или иначе связанные с Италией и собственными хобби: изображения пиццы, пасты, велосипеда и даже Вуди Вудпекера «упакованы» в архитектурные джинсовки, пижамные рубашки и вместительные поясные сумки. «Людям нравится эта одежда, потому что она о любви, — рассказывает Алессандро. — Плюс, ее можно коллекционировать из сезона в сезон, собирая все итальянские символы, или же дарить друзьям-туристам».
BLIKVANGER
Познакомившись на грузинском конкурсе Benext Fashion Design Contest, дизайнеры Анка Одишелидзе и Ани Цинцкиладзе объединись сначала для коллаборации, а после и для общего бренда BLIKVANGER. В основной коллекции — выходные платья, спортивные костюмы и дутые пуховики, которые, по словам девушек, в Грузии очень хорошо продаются. В капсульных релизах — авангардная обувь, сюрреалистичные кардиганы и вязаные свитеры стоимостью до 400 долларов. «Мы вяжем их вручную в течение нескольких дней, а также украшаем брошами в виде насекомых, — рассказывает Ани. — Каждый сезон это то мухи, то пауки, то жуки — главное, чтобы они цепляли взгляд окружающих».
Vahan Khachatryan
Армянский дизайнер Ваган Хачатрян на протяжении года работал в Dolce & Gabbana, рисуя эскизы нарядов с католическими и тропическими мотивами, а после решил основать собственный бренд — с кутюрной и молодежной линейками одежды. «Я понял, что не хочу посвящать время и силы чужому бизнесу, — объясняет дизайнер. — Вернулся в Армению и начал участвовать в разных Неделях моды и международных выставках». Они несколько поменяли стилистику коллекций Vahan Khachatryan: нарядные платья с фресками трансформировались в повседневные (не менее красивые) образы. «Коллекции должны быть понятны публике и хорошо продаваться. Но при этом дизайнер не должен изменять себе и делать только то, что ему нравится».
В одежде Вагана все гармонично: casual-коллекцию, представленную на Pitti Super, он сделал по мотивам дедушкиных картин. На платьях, рубашках и удлиненных жилетах разместились портреты бабушки, мамы и тети дизайнера, а отдельные элементы с полотен — глаза и фоновые узоры — превратились в фурнитуру и красочные принты. «По таким деталям меня и знают в Армении, — рассказывает Ваган. — Кто-то придерживается минимализма, кто-то — эстетики вечного праздника, а я люблю соединять фирменные силуэты и дорогие сердцу картинки».
Harris Wharf London
Брат и сестра Джулия и Альдо Аччиарди окончили лондонский Istituto Marangoni и в 2009 году основали бренд Harris Wharf London, поначалу специализирующийся только на производстве пальто. Позже коллекции пополнились бушлатами, пиджаками, блейзерами и платьями, которые Джулия и Альдо отшивают на дедушкиной перчаточной фабрике в Турине. Используя трикотажные итальянские ткани и консервативный покрой, они обращаются к яркой, необходимой для серого Лондона (и Петербурга!), гамме. «Мы сочетаем характеристики стран, где производимся и продаемся, чтобы каждый клиент смог выбрать что-то свое. При этом стараемся больше работать с джерси, который конструируем и окрашиваем в солнечные оттенки», — рассказывает Альдо, приехавший на Pitti Super один. Полгода назад Джулия впервые стала мамой, поэтому ненадолго отложила работу над семейной маркой.
Ingorokva
Бренд Ingorokva появился на грузинском фэшн-рынке 17 лет назад: за это время Тамуна Ингороква, выпускница парижского ESMOD, успела поработать на арабскую аудиторию, а после убрать из дизайна вышивку и одеть в минималистичные комбинезоны и лакированные плащи Даутцен Круз, Адвоа Абоа, Леди Гагу и Джиджи Хадид «Звезды находят меня сами, — рассказывает Тамуна. — Наверное, разделяют мою страсть к архитектуре (особенно к работам Эллсворта Келли), которая так или иначе видна в крое вещей».
Хотя мы думаем, что дело здесь не только в силуэтах, но и в деталях каждого предмета. Недавно к геометричным жакетам, брюкам и пальто из люксовой коллекции присоединилась линейка Ingorokva из денима: джинсовые костюмы, как показывает весенне-летний лукбук, отлично сочетаются с обтягивающими топами с цепями. Их Тамуна обрабатывает антикоррозийным термо-материалом, используемым в производстве Rolex, — ну, вы понимаете, да?
Lastelier
Бренджере де Лассе, набившая руку на аксессуарах в Bottega Veneta, делает дорожные, повседневные и вечерние сумки, призванные переходить по наследству и названные в честь итальянских локаций. Среди моделей Roma, Capri, Asolo и Cortina есть сумка-трансформер Reverseau, которую можно носить стороной из натуральной кожи (под деловой костюм) или изнанкой из меха пони (под платье с леопардовым окрасом). «Функциональность — одна из важнейших составляющих современной моды, — рассказывает дизайнер. — Поэтому наши сумки умеют подстраиваться под настроение хозяйки». Кроме ручных аксессуаров, у Lastelier есть не менее технологичные головные уборы: так, в соломенную шляпу Portofino «встроен» карман — на случай, если вам в отпуске некуда спрятать телефон, кредитку и паспорт.
Ibeliv Ecofashion
Сын мадагаскарского посла Лива Раманандраибе отучился в Европе на финансиста, но посвятил себя продвижению моды и экологии. Чтобы сохранить природу родного острова и дать работу местным жительницам, он создал бренд Ibeliv с аксессуарами из рафии — сорта пальмового дерева, особенно распространенного на Мадагаскаре. Сумки, клатчи, шопперы и шляпы плетут вручную несколько африканок — из-за использования натуральных материалов и древних техник вещи имеют специфичный фабричный аромат. «Мадагаскарские плантации богаты 80-90% уникальных материалов, которые можно (и нужно!) использовать в моде. Так она уважает не только человека, но и природу, тем более в условиях глобальных эко-проблем», — рассказывает Лив.
Daf Design
Таких ридикюлей вы еще не видели: итальянец Фернандо Пеззуто на протяжении 18 лет делает плетеные, вязаные, бархатные и кожаные интерпретации сумки, которую однажды увидел у матери. Но главный материал для коллекций его бренда Daf Design он берет из текстильных запасов для обивки мебели — результат, как рассказывает дизайнер, нравится и женщинам, и мужчинам. Хотя для парней у Фернандо есть специальные предложения: вместительные шопперы, нескучные портмоне и кожаные портфели на лямках. Вердикт: надо брать!
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.