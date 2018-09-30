Новая коллекция Valentino: кружевные костюмы, гигантские шляпы и сумки, которые вы захотите носить

Пьерпаоло показал нам новую девушку La Bomba, которая носит красивые вещи и на пляж, и на работу, и на голливудский прием. Причем иногда это один и тот же образ: дизайнер миксует расшитые пайетками платья с соломенной сумкой и кожаными сандалиями, а расслабленные рубашки — с дресс-кодовой юбкой и вместительным шоппером. Бренд намекает: вам больше не нужно переодеваться триста раз в день — достаточно изменить настроение лука аксессуарами.