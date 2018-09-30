Новая коллекция Valentino: кружевные костюмы, гигантские шляпы и сумки, которые вы захотите носить
Новая коллекция Пьерпаоло Пиччоли для Valentino заставляет ждать следующего лета не столько из-за тепла, сколько из-за модных новинок: черных платьев с бахромой, надетых на голое тело, кружевных костюмов, стилизованных гигантскими серьгами-кольцами, и оверсайзовых блуз, дополненных соломенной шляпой еще более экстравагантной, чем у Jacquemus.
Пьерпаоло показал нам новую девушку La Bomba, которая носит красивые вещи и на пляж, и на работу, и на голливудский прием. Причем иногда это один и тот же образ: дизайнер миксует расшитые пайетками платья с соломенной сумкой и кожаными сандалиями, а расслабленные рубашки — с дресс-кодовой юбкой и вместительным шоппером. Бренд намекает: вам больше не нужно переодеваться триста раз в день — достаточно изменить настроение лука аксессуарами.
Тем не менее парижский показ делился на части не по атмосфере нарядов, а по их цветам и принтам: начав с черных вечерних платьев (между прочим, идеальных для Петербурга!) и продолжив красными (ключевыми для ДНК бренда) сарафанами, Пиччоли завершил шоу сине-желто-голубыми выходами из пайеток, страз и перьев. Уверены, большинство из них уже скоро появятся на красной дорожке — например, на новых любимицах Valentino: Тэнди Ньютон, Леди Гаге и Эмберд Херд.
Фото: vogue.com
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